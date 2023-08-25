快訊

李玟生前控遭霸凌！眾人發聲 《中國好聲音》宣布停播

23歲歐陽娜娜突拋震撼彈揭「未來計劃」 休學原因全說了

5分鐘搶光！「挽肉と米」今開放線上訂位 9月3日前座位全數售罄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多1箱6盒義大利麵「5盒封膜破損」 她苦笑：運氣太好了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO從好市多買了一箱義大利麵回家，沒想到拆箱後發現裡面6盒義大利麵有5盒的封膜都破掉。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO從好市多買了一箱義大利麵回家，沒想到拆箱後發現裡面6盒義大利麵有5盒的封膜都破掉。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多的商品價格實惠，種類又齊全，總是吸引不少人前去消費購物，不過也因此出包狀況頻頻出現。一名女網友就在臉書發文抱怨買了一箱義大利麵回家，但打開後發現裡面6盒義大利麵有5盒的封膜都破掉，讓她非常傻眼。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」不滿地表示，因為正值暑假期間，她被小孩「困在家」，有一個月沒去好市多了，前幾天終於找到空檔去一趟。採購完畢後回到家裡準備整理冰箱，她將女兒愛吃的蕃茄肉醬義大利麵拆箱，在取了1盒準備放入冷凍櫃時，竟然發現盒子的封膜破掉了。

一開始以為可能是手勁太強，在拿刀片拆箱時不小心割破，但再看看箱子裡還沒拿出來的義大利麵，還有4盒的封膜也是破掉了，僅剩下1盒是完整的，誇張的情形讓原PO調侃自己「我今天是不是運氣太好了一點？」她仔細檢查了一下，發現這5盒破損的封膜，有4盒是沿著容器邊緣，1盒比較不規則狀，「除了人為，我找不到第二個理由可以解釋」。

貼文引起眾人熱議，「可能妳買到被退貨的」、「可能真的有人惡作劇，買過N次沒有這種問題，去退貨吧」、「外箱看起來沒事，裡面每盒都破了，直接退貨處理，不知道有沒有被有心人加入其它東西」、「這明顯是人為割的」、「上次買回來裡面也是破的」、「我也買過破一盒的，懶得去換」、「這一定要退，因為這款的封膜很緊，會這樣一定有問題」、「偷開牛奶、偷開義大利麵、偷拿保鮮包…這些都什麼人啊」。

不過也有人推測其他可能性，「疊得不好，一般都會正面對正面，底部對底部，你底部直接壓在封膜上，箱子頓個幾下就壓破了，頂多上面一兩層能倖存」、「先不假設有人開封，扣除開封後放回去或退貨未檢查再上架，有些塑膠封膜，在低溫環境下，會變得比原本沒有彈性，甚至變脆，這個時候如果從上方施加壓力（踩踏，超過堆疊上限，未依規定方式堆疊）是有可能會破損的，就會有可能出現你這個的狀況（只是可能，沒有證據都不能說肯定）」。

好市多

延伸閱讀

全家便利商店攜手「solo pasta」推2款義大利麵新品！「青花菜香腸肉末貓耳朵麵」超商首見

好市多麵粉驚見巨蟲蠕動！她倒出大量白點「疑蟲卵」 網轟：品質越來越差

「Sonoma精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

好市多「雞胸肉有蟲」嚇人照片曝！釣出苦主：買過整批臭掉的

相關新聞

把台鐵當自己家！他霸佔區間車廁所當包廂 叫列車長來也沒用

上班時段搭乘大眾運輸工具，總是人潮擁擠、一位難求。一位網友分享搭乘台鐵區間車，遇到一名把廁所當包廂的慣犯，為了有位子坐，一上車就霸佔廁所，從桃園坐到台北，讓想上廁所的人都沒辦法上。

好市多1箱6盒義大利麵「5盒封膜破損」 她苦笑：運氣太好了吧

美式賣場好市多的商品價格實惠，種類又齊全，總是吸引不少人前去消費購物，不過也因此出包狀況頻頻出現。一名女網友就在臉書發文抱怨買了一箱義大利麵回家，但打開後發現裡面6盒義大利麵有5盒的封膜都破掉，讓她非常傻眼。

館長陳之漢學賴品妤跌倒「加深柯文哲厭女形象？」 鄉民斥：跟國中男生一樣

雲豹能源陷綠金風波，董座賴勁麟請辭，賴勁麟的女兒、民進黨立委賴品妤24日被媒體追訪過程跌倒，怒嗆記者「為什麼要撞人」，網紅館長陳之漢拍片模仿，在地上連翻滾5圈。然而PTT網友卻認為館長此舉恐怕會「敗票」，甚至會加深民眾對館長所支持的民眾黨總統參選人柯文哲厭女形象。

耳朵都長繭了？老一輩愛說「這7字」他超納悶 過來人淚訴經驗

俗話說「不聽老人言，吃虧在眼前」，正因長輩吃過的鹽比年輕一輩的多，許多時候才能給出不同的建議與觀點。然而，一名網友卻對此感到納悶，質疑為何老一輩的總把「等你老了就知道」這7個字掛在嘴邊，更忍不住吐槽「為什麼不現在說...

蟑螂竄全身！女當下剪掉頭髮、丟棄衣裙 哀嘆：怎不趕快絕種

許多民眾都非常重視自己的頭髮，會仔細保養每根髮絲。有一名網友在臉書社團「匿名3公社」分享，她與男友在公園涼亭休息時，竟出現一隻大蟑螂停在她頭上，男友雖直接徒手打死蟑螂，仍讓原PO選擇將一頭寶貴長髮剪去，並直言「被蟑螂爬過的頭髮我都不要了。」

開在隔壁！ 屈臣氏、康是美「哪間最便宜」內行人：有一關鍵

康是美、屈臣氏等連鎖藥妝店，因為價格實惠、商品多樣齊全、店鋪密度高等原因廣受女性歡迎，很多人即使沒有特定的購買目標，也會因為剛好路過便不自覺走進去逛起來。日前有網友對此發問，若兩間店「開在隔壁」的話，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦