好市多1箱6盒義大利麵「5盒封膜破損」 她苦笑：運氣太好了吧

美式賣場好市多的商品價格實惠，種類又齊全，總是吸引不少人前去消費購物，不過也因此出包狀況頻頻出現。一名女網友就在臉書發文抱怨買了一箱義大利麵回家，但打開後發現裡面6盒義大利麵有5盒的封膜都破掉，讓她非常傻眼。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」不滿地表示，因為正值暑假期間，她被小孩「困在家」，有一個月沒去好市多了，前幾天終於找到空檔去一趟。採購完畢後回到家裡準備整理冰箱，她將女兒愛吃的蕃茄肉醬義大利麵拆箱，在取了1盒準備放入冷凍櫃時，竟然發現盒子的封膜破掉了。

一開始以為可能是手勁太強，在拿刀片拆箱時不小心割破，但再看看箱子裡還沒拿出來的義大利麵，還有4盒的封膜也是破掉了，僅剩下1盒是完整的，誇張的情形讓原PO調侃自己「我今天是不是運氣太好了一點？」她仔細檢查了一下，發現這5盒破損的封膜，有4盒是沿著容器邊緣，1盒比較不規則狀，「除了人為，我找不到第二個理由可以解釋」。

貼文引起眾人熱議，「可能妳買到被退貨的」、「可能真的有人惡作劇，買過N次沒有這種問題，去退貨吧」、「外箱看起來沒事，裡面每盒都破了，直接退貨處理，不知道有沒有被有心人加入其它東西」、「這明顯是人為割的」、「上次買回來裡面也是破的」、「我也買過破一盒的，懶得去換」、「這一定要退，因為這款的封膜很緊，會這樣一定有問題」、「偷開牛奶、偷開義大利麵、偷拿保鮮包…這些都什麼人啊」。

不過也有人推測其他可能性，「疊得不好，一般都會正面對正面，底部對底部，你底部直接壓在封膜上，箱子頓個幾下就壓破了，頂多上面一兩層能倖存」、「先不假設有人開封，扣除開封後放回去或退貨未檢查再上架，有些塑膠封膜，在低溫環境下，會變得比原本沒有彈性，甚至變脆，這個時候如果從上方施加壓力（踩踏，超過堆疊上限，未依規定方式堆疊）是有可能會破損的，就會有可能出現你這個的狀況（只是可能，沒有證據都不能說肯定）」。