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他喜開泡麵見「這一幕」傻眼 網急喊：瑕疵品真的別吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子趁著中元普渡買了一箱泡麵，卻見其中一碗有瑕疵。示意圖/ingimage
一名男子趁著中元普渡買了一箱泡麵，卻見其中一碗有瑕疵。示意圖/ingimage

農曆7月15日為中元節，民眾多會到大賣場購買零食、餅乾等祭拜，而賣場也會藉此推出優惠活動或限定商品，讓民眾滿載而歸。一名網友在網上分享，自己為中元普渡買了一箱泡麵，不過其中一個卻有瑕疵，讓他好奇這種情況該如何處理。

網友在FB社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文分享，因為中元普渡要拜拜，所以看到廠商出了一整箱的泡麵就想說可以買，而且還是期間限定的商品。不過當他打開泡麵準備拿去泡時，卻發現其中一碗裡頭的醬料包已經破掉了，讓他無奈表示，「期間限定…想吃個泡麵也拿到瑕疵貨」。

網友發現其中一碗泡麵的醬包破了，於是詢問網友該如何處理。圖片來源/FB社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」
網友發現其中一碗泡麵的醬包破了，於是詢問網友該如何處理。圖片來源/FB社團「7-11全家 各超商新品資訊共享

而網友一看照片便紛紛表示，「爆開醬包的真的請別吃，生菌都是激增的吃壞肚子只是小事，有問題的就跟原店家換，基本有購買的憑證或發票都會換，沒有隔多久才回去換的問題，不是人人泡麵買回家就馬上吃」、「應該要退掉，醬包溢出是品管有問題，怕會有細菌滋生，這很嚴重」、「油漏出來了」、「直接打給該廠商，告知批號，後續他們會跟你說怎麼處理」。

也有網友分享自己的經驗，「我之前遇過好幾次買到有問題的泡麵，只要去那間公司網站上寫信描述，通常隔天會打來詢問，之後會派貨運拿回商品以及補償」、「打給廠商的客服專線，廠商會問資料跟瑕疵的情形，之後會派業務或是宅配收回產品並說明原因，自己的經驗是廠商會用新的產品賠償」。

泡麵 賣場 食安 中元節

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