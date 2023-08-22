星展合併花旗惹民怨 網拿帳單崩潰：花旗APP登不進去

星展銀行今年8月合併花旗銀行，花旗銀行的存匯、貸款、信用卡、財富管理及保險代理人業務都轉到星展銀行，但日前合併業務卻遭到民眾抱怨「最後一期花旗帳單很難繳」，指出原本花旗的APP無法使用，讓他崩潰表示「怎麼這麼難？」對此，有網友分享解方「花旗轉星展程序很簡單，下載星展APP，登入花旗卡號就轉過去了，舊有的點數也一併統整」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他8月的帳單要繳3萬7565元，帳單上面寫使用花旗APP即可繳費，但花旗業務合併到星展銀行，因此他無法繳費，氣得直呼「最後一次繳花旗的卡費，怎麼那麼難？」

貼文曝光後，許多苦主直呼「真的很難用，我準備停卡了」、「怎麼辦？我沒有申請紙本帳單，該去哪裡查？」、「幸好我早就剪卡了」、「我這個月的遲了好幾天，繳費日卡在10號，銀行在交接都不能繳款，氣死我了，爬文後最後去全國繳費網繳完」、「花旗APP也超爛，根本無心經營」。

也有網友分享解方「下載星展APP就可以了」、「我拿單子去全家繳款時，有看到收銀機螢幕上有顯示『星展』」、「下載星展APP就可繳了，如果還是搞不懂怎麼下手，建議去星展直接詢問，他會教你怎麼使用手機看繳費單，我昨天就是這麼做」。