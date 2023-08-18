好市多「雞胸肉有蟲」嚇人照片曝！釣出苦主：買過整批臭掉的

噁！有消費這近日到美式賣場好市多購買雞胸肉，想不到卻發現肉內有一條蟲，網友看照片推測是「菜蟲」，猜測是袋子有破洞，菜蟲才會爬進去，有人建議他退貨並投訴衛生單位。有其他苦主現身表示，曾買過同類商品卻「臭得要命」，最後只好全部丟掉。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出兩張照片，只見他購買的雞胸肉內竟然有一條白色的蟲，他表示，「一買回家要冰就發現雞胸肉有蟲，想直接退掉根本不敢再買」。

其他網友表示「這條看起來有點像菜蟲，不太像食肉食腐的蛆，的確讓人很好奇它怎麼溜進去的，而且還沒有被真空包壓扁，先別吃了吧」、「肉應該長蛆，長蟲真的不知道什麼環節出問題」、「袋子有破洞」、「很少看到肉長蟲，真奇怪?菜有長蟲是常有，肉長蟲應該那塊肉都黑，臭掉了」。

但也有人猜測「不是長蛆，那個是麵包蟲，在肉雞飼養環境中存在，可能在屠宰過程中夾雜進去」、「不是長蛆，這是麵包蟲」、「這種蟲在肉雞飼養環境中會存在，應該是屠宰過程分裝時混進去」、「像大麥蟲」。

還有網友留言「這一定要退，而且要發個新聞，這太可怕了」、「應該要直接投訴衛生單位，而不是退掉」、「買過一次，臭得要命，整批全丟掉，看來會臭不是沒道理」、「這是大問題，該投訴衛生單位了，他們進貨管道應該都是大公司，怎麼可能會犯這樣的低級錯誤？除非為了低價，從不好的地方進貨了！」