快訊

陸網紅帶癌母來台治病 遭爆「爽花台灣人捐款」極樂玩日本

PLG／立委點名台新惡意挖角林秉聖 攻城獅仍盼協商解決

台大實驗室昨爆炸9傷疑「操作不慎」 4研究生仍留院觀察

好市多「雞胸肉有蟲」嚇人照片曝！釣出苦主：買過整批臭掉的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在是好市多買的雞胸肉有蟲。圖擷自臉書
網友在是好市多買的雞胸肉有蟲。圖擷自臉書

噁！有消費這近日到美式賣場好市多購買雞胸肉，想不到卻發現肉內有一條蟲，網友看照片推測是「菜蟲」，猜測是袋子有破洞，菜蟲才會爬進去，有人建議他退貨並投訴衛生單位。有其他苦主現身表示，曾買過同類商品卻「臭得要命」，最後只好全部丟掉。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出兩張照片，只見他購買的雞胸肉內竟然有一條白色的蟲，他表示，「一買回家要冰就發現雞胸肉有蟲，想直接退掉根本不敢再買」。

其他網友表示「這條看起來有點像菜蟲，不太像食肉食腐的蛆，的確讓人很好奇它怎麼溜進去的，而且還沒有被真空包壓扁，先別吃了吧」、「肉應該長蛆，長蟲真的不知道什麼環節出問題」、「袋子有破洞」、「很少看到肉長蟲，真奇怪?菜有長蟲是常有，肉長蟲應該那塊肉都黑，臭掉了」。

但也有人猜測「不是長蛆，那個是麵包蟲，在肉雞飼養環境中存在，可能在屠宰過程中夾雜進去」、「不是長蛆，這是麵包蟲」、「這種蟲在肉雞飼養環境中會存在，應該是屠宰過程分裝時混進去」、「像大麥蟲」。

還有網友留言「這一定要退，而且要發個新聞，這太可怕了」、「應該要直接投訴衛生單位，而不是退掉」、「買過一次，臭得要命，整批全丟掉，看來會臭不是沒道理」、「這是大問題，該投訴衛生單位了，他們進貨管道應該都是大公司，怎麼可能會犯這樣的低級錯誤？除非為了低價，從不好的地方進貨了！」

Costco 好市多

延伸閱讀

群創處長桃色風暴！他疑「女業務真的會為業績上床？」 知情人士曝：這地方超多

被侯超車！柯文哲最新民調「淪老三」 黃暐瀚分析：716遊行是轉捩點

閨密二婚要求禮金破萬「別讓我虧錢」！女傻眼：我不婚不生耶

群創處長偷吃3人妻！科技圈揭「導火線」傳小三老公抓狂找黑道處理

相關新聞

好市多「雞胸肉有蟲」嚇人照片曝！釣出苦主：買過整批臭掉的

噁！有消費這近日到美式賣場好市多購買雞胸肉，想不到卻發現肉內有一條蟲，網友看照片推測是「菜蟲」，猜測是袋子有破洞，菜蟲才會爬進去，有人建議他退貨並投訴衛生單位。有其他苦主現身表示，曾買過同類商品卻「臭得要命」，最後只好全部丟掉。

他指「賣眼鏡是暴利」殺價被闆娘怒趕出店 網不挺：像奧客

有些民眾在買東西時，習慣向老闆殺價，以更優惠的價格換取所購買的物品。有網友在「匿名公社」分享，某日他帶小孩去配眼鏡時，看到老闆報的價格，便主動詢問可否殺價，之後卻被闆娘拒絕並趕出店。原PO氣得發文表示「有夠黑心」，不過未獲網友支持，反倒被批評「根本是奧客」。

女因一理由無法戴隱眼 朋友看她化妝不斷嫌「戴眼鏡的人都很醜」

為了追求外表好看，許多人會選擇戴上隱形眼鏡讓自己的眼睛更加有神。日前，有網友在Dcard上表示，平時她喜歡化妝，但因為眼睛過敏，無法戴隱形眼鏡，經常被朋友吐槽「戴眼鏡還化什麼妝。」讓原PO感到十分委屈。

沒在Care別人眼光！阿伯搭捷運忘我刷牙 網笑翻：以後快遲到就這樣

捷運上不能飲食，那刷牙可以嗎？近日一名中年男子在捷運上刷牙，絲毫不在意他人眼光，有網友捕捉畫面PO上網，引來留言搞笑回覆：「以後快遲到就這樣」。

賣什麼？廣告牆貼「魷魚+倒立豬」他滿頭問號 在地人解答：超好吃

台灣有各種在地小吃，不僅自己人喜歡，連外國客來旅遊都會特地造訪。不過有些店家的招牌相當有創意，常常會讓人一時不解到底在賣什麼，最近有一位網友在台北市信義路四段與四維路口時，看見了廣告牆上有「魷魚+倒立豬」的圖案，讓他滿頭問號，結果貼文發出後，釣出了在地人解答。

兩大三小硬要住雙人房！國中生櫃台「砸硬幣」買牙刷哈哈笑 網拳頭硬了

「孩子的教育不能等！」暑假期間，很多家長會帶小孩出遊住宿，有位飯店人員抱怨遇到一家「兩大三小」硬要訂雙人房，入住後發現無法拗到免費備品，三個小孩竟然跑到櫃檯「砸錢」買牙刷，還哈哈大笑拍限動，讓他傻眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦