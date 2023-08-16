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還要付水電租金！他問「百元剪髮賺什麼」 網揭獲利關鍵曝：還更賺

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友納悶百元剪髮到底賺什麼。示意圖／ingimage
有網友納悶百元剪髮到底賺什麼。示意圖／ingimage

除了傳統髮廊、專業沙龍，百元剪髮店在台灣也很常見。一名網友納悶，剪髮屬於有技術要求的工作，而且開店還要考量水電租金、消耗品，好奇百元剪髮店剪一顆頭只要100元的情況下，「到底賺什麼？」

有網友在PTT發文，好奇「百元剪髮到底賺什麼？」。原PO稱「以前剪髮80元的年代，時薪72元，現在最低時薪176元，剪髮100元」，而剪頭髮又需要一點技術，不像煮飯可以自己隨便煮。他更計算，「剪一顆頭也要20分鐘，剪快一點，一小時三顆頭也才300元，還要加水電租金、消耗品」，因此納悶「到底賺什麼」。

對此，許多網友直說根本不需要那麼久，「5分鐘就剪完好嗎」、「我去過最認真的頂多15分」、「誰跟你20分鐘」、「百元剪髮大概5分鐘啦，嚕個幾下就結束了」、「5-10分鐘（剪完）一個，常常排一大串人」。

有些網友則分析賺錢關鍵，「拚數量」、「生意好一點的店，一個人一天可以剪100顆」、「聽說髮廊抽很大，快剪反而賺」、「不洗頭不用水」、「這種百元快剪的不包含洗頭啦，有些有提供洗頭的價錢就會貴一點」、「一般沙龍，妹妹也是抽幾十塊，百元理髮還比較賺，還不用推產品跟券，也不用加班染髮」。

也有網友認為跟客群有關，「絕大部分都男生會去，每個都剪短推高」、「10分鐘就剪完了，不好賺嗎？男的幾乎都是旁邊推高、油頭」、「台男剪髮標配『跟上次一樣嗎？兩邊後面推平嗎？』，嚕阿嚕阿嚕，嚕一個要20分？快的5~8分」。

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