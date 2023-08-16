「百元鈔」正面是國父 背面印的那棟建築物是那裡？網友揭真相

很多人都知道中華民國的百元鈔票正面是國父孫中山先生，但是百元鈔票背面印的那棟建築物是那裡？可能就有很多人不知道了。日前有一名網友發文表示，確實很多人不知「百元鈔」上所印製的建築物在哪？意外引發網友共鳴，直呼「還真不知道」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「PO這個應該會被不少酸民罵！？」他認為確實有很多中華民國的國民，未知悉「百元鈔」上所印製的建築物在哪？

從照片中可見拍攝日期是2020年4月17日，原PO拿著100元紙鈔背面的建築物，與不遠處正在整修中的陽明山中山樓對照，確實是同一棟建築物。原PO還溫馨提醒，中山樓2020年仍需付費買票，才能進入特定園區內參觀喲！

根據文獻記載，位於台北陽明山的中山樓，於民國55年興建完成，依山勢而建的中山樓樓高三層，外觀是中式宮殿建築，內部為一座多功能會議設施。中山樓經常成為明信片、愛國獎券、郵票的主題圖像，不僅如此，中山樓還是新臺幣壹百元紙鈔背面的代表圖像。

貼文吸引了逾2萬人按讚，許多網友紛紛表示「哇！這地方，我也不知道耶！那你們知道千鈔上的四個小朋友是誰嗎？」、「你如果能找到當年那四個小朋友就更厲害」、「比起當初那四個小孩，我比較想知道當初那隻台灣藍鵲」、「你貼出來我還是不知道在哪啊」、「這個路觀為啥被罵？已經比一堆硬要發文的好多了」、「很有意義的圖片對照」、「學到新東西了，有機會去看」。

也有不少網友開玩笑的說道「與圖文不符，鈔票上少了鷹架」、「還以為是路上撿到100元的故事」、「我都沒認真看，我以為是故宮」、「我們見識淺薄，爬留言就可以漲知識了」、「你不孤單，我也是來蹭冷知識的」、「你那張沒有鷹架，是假的，拿來我幫你銷毀」。