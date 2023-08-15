沒落？台灣老顧客嘆不常光顧 85度C卻靠1優勢在美國紅了

連鎖咖啡店85度C除了提供飲料外，還有販賣蛋糕加上內用區，可說是許多台灣人消磨時間的選項之一。不過有網友表示，近期台灣許多85度C門市紛紛收攤，更有人嘆道疫情後便不常上門光顧，不過有鄉民點出85度C靠著一項優勢在美國竄紅，直言每次經過都會看到排隊人潮。

一名網友在PTT以「最近好多85度C都倒閉了」為題發文，他表示有傳言指85度C要求重新裝潢，許多加盟主不願出資索性收攤，納悶近期是否有「85度C倒閉潮」？

另外一位鄉民自稱疫情前是85度C常客，他表示85度C各門市的內用區「素質高低不齊」，有的門市讓顧客願意重複消費，有的門市則「克難至極」，讓他直呼「沒進去過的路人，幾乎不會看到85度C招牌而期待有好的內用體驗」。

雖然許多人認為85度C在台灣逐漸沒落，但也有網友出面緩頰，「85度C的蛋糕好吃便宜，對得起價格了吧？」、「你是在哪裡看到？我看最近一年來新開了不少店啊」、「餐飲能夠撐過疫情已經算不錯了，要管那麼多加盟主也不簡單」、「開開關關本來就很正常，85度C有近20年算是很厲害了，表示品質穩定加盟主也有賺到錢」。

此外，有一名網友表示「85度C開店重心早轉往美國市場」，他以西雅圖門市為例，麵包和吐司售價分別為2美元（約新台幣63元）、3.5美元（約新台幣111元），反觀麵包店一個可頌恐怕就要價6美元（約新台幣191元），85度C靠著便宜商品在美國竄紅，他坦言每次經過門市總會看到排隊人潮。