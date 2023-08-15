快訊

鬼門等等就要開了 10件事情農曆7月不要做

「全聯先生」爆酒醉砸超跑後首露面 憔悴面癱狀態曝光

一圖看雨區分布！明天起全台降雨機率高 這地方雨勢最猛

沒落？台灣老顧客嘆不常光顧 85度C卻靠1優勢在美國紅了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台灣85度C門市。聯合報系資料照
圖為台灣85度C門市。聯合報系資料照

連鎖咖啡85度C除了提供飲料外，還有販賣蛋糕加上內用區，可說是許多台灣人消磨時間的選項之一。不過有網友表示，近期台灣許多85度C門市紛紛收攤，更有人嘆道疫情後便不常上門光顧，不過有鄉民點出85度C靠著一項優勢在美國竄紅，直言每次經過都會看到排隊人潮。

一名網友在PTT「最近好多85度C都倒閉了」為題發文，他表示有傳言指85度C要求重新裝潢，許多加盟主不願出資索性收攤，納悶近期是否有「85度C倒閉潮」？

另外一位鄉民自稱疫情前是85度C常客，他表示85度C各門市的內用區「素質高低不齊」，有的門市讓顧客願意重複消費，有的門市則「克難至極」，讓他直呼「沒進去過的路人，幾乎不會看到85度C招牌而期待有好的內用體驗」。

雖然許多人認為85度C在台灣逐漸沒落，但也有網友出面緩頰，「85度C的蛋糕好吃便宜，對得起價格了吧？」、「你是在哪裡看到？我看最近一年來新開了不少店啊」、「餐飲能夠撐過疫情已經算不錯了，要管那麼多加盟主也不簡單」、「開開關關本來就很正常，85度C有近20年算是很厲害了，表示品質穩定加盟主也有賺到錢」。

此外，有一名網友表示「85度C開店重心早轉往美國市場」，他以西雅圖門市為例，麵包和吐司售價分別為2美元（約新台幣63元）、3.5美元（約新台幣111元），反觀麵包店一個可頌恐怕就要價6美元（約新台幣191元），85度C靠著便宜商品在美國竄紅，他坦言每次經過門市總會看到排隊人潮。

85度C 美國 台灣 PTT 咖啡

延伸閱讀

咖啡廳緊身褲妹子「整個屁股放桌上」 網怒轟沒禮貌：感覺有味道

鑲金的？他驚見魯肉飯這「天價」嚇傻 老饕眼尖秒認出地點

中秋節全家烤肉根本是惡夢 他怨：每年食材費全由自己一人出

蒸蛋味道和爸爸做的不同？ 原來缺少「這一味」逼哭網友

相關新聞

沒落？台灣老顧客嘆不常光顧 85度C卻靠1優勢在美國紅了

連鎖咖啡店85度C除了提供飲料外，還有販賣蛋糕加上內用區，可說是許多台灣人消磨時間的選項之一。不過有網友表示，近期台灣許多...

中秋節全家烤肉根本是惡夢 他怨：每年食材費全由自己一人出

中秋節是許多家庭會聚在一起烤肉、吃月餅的日子。不過，有網友在「匿名公社」透露，每年中秋節烤肉，自己都要負責準備全家12個人的食材，且無人願意和他平分支出，讓原PO直言「每年中秋節都是他的惡夢。」

男網友穿荷葉邊來約會還毛手毛腳 離開前1句話嚇翻她

跟網友見面前，要注意人身安全，避免發生意外。日前有位女學生跟網友見面，遇到了「噁男」，不僅穿著邋遢，還對她毛手毛腳，在看電影時想將腳靠在女方旁邊，最後還留下一句話，讓她嚇瘋「怒刪交友軟體」。

咖啡廳緊身褲妹子「整個屁股放桌上」 網怒轟沒禮貌：感覺有味道

隨著社群平台興起，許多人已經習慣約會、出遊一定要發文再搭配照片，而對網紅來說，如何拍出足夠吸睛的照片更是一門學問。有網友分享一名網美在咖啡廳...

日本人見台灣馬路疑惑「鋪平很難嗎？」 網譏諷：選舉的藝術

走在台灣的街道上，可以看到馬路上充斥著反覆修補過的痕跡，看上去十分不美觀，不過其實柏油路問題已爭吵多年但卻遲遲未獲改善，因此鋪路問題也被網友譏諷為「選舉的藝術」。日前一名網友發文分享，自己有位日本友人來台旅遊，到了旅行的尾聲突然問他，「台灣人要把柏油路鋪平是不是一件很困難的事情？」讓原PO一時不知該如何回應。

他被飯店拒借廁所氣到留一星負評 網友一看地址不挺：旁邊就有公廁

人有三急，有時若突然尿急便希望能快速找地方解決。日前，有網友在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」分享，自己在某一五星級飯店時，看到有位非房客的民眾想跟飯店借廁所卻被拒絕，讓對方氣的留下一星負評。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦