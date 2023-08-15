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中秋節全家烤肉根本是惡夢 他怨：每年食材費全由自己一人出

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，自己每年中秋節都要準備食材，且無人願意幫他一起負擔。示意圖／ingimage
網友抱怨，自己每年中秋節都要準備食材，且無人願意幫他一起負擔。示意圖／ingimage

中秋節是許多家庭會聚在一起烤肉、吃月餅的日子。不過，有網友在「匿名公社」透露，每年中秋節烤肉，自己都要負責準備全家12個人的食材，且無人願意和他平分支出，讓原PO直言「每年中秋節都是他的惡夢。」

原PO表示，他們家共有12個人，每年中秋節一到，大家便會提議全家一起烤肉。不過，他指出，往年花錢準備烤肉食材的都是他，且無人願意與他一起平分。原PO強調，自己每次準備食材都會花費一萬多元，就算他曾向大家表示，若其他人不想共同負擔食材的支出就取消烤肉，卻仍無家人理會。

原PO說明，在自己向其他家人抗議後，父母也曾向他表示，「不要愛計較，一年只出一次錢而已。」讓他十分憤怒。原PO怒轟，完全不解父母的說法，甚至認為「每年中秋節都是他的惡夢。」

少數網友質疑原PO為何每年都願意負擔烤肉費用，「自己找麻煩？其他人不買不弄，你幹嘛搞？一起擺爛阿」、「沒人要分擔就各過各的節啊！」、「不爽就不要辦，還是說...其實是自己最想烤？」

其他網友則建議原PO帶家人去吃到飽燒烤店解決，省去準備食材的時間與金錢，「那就不要辦...，看誰出聲誰處理」、「買木炭烤肉架跟五條吐司吃到飽，下次就不會出現了」、「去吃到飽燒烤店又不用收又不用準備，飲料、魚、蝦、牛、羊、豬、雞通通都有，要吃自己出多方便」、「請停止付出，旁人才會感受你的好，不要貶低自己的價值。」

中秋節 烤肉 家人

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