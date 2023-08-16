吃到飽見這物心想「隨便吃都回本」 網友搖頭：成本超低

說起吃到飽，你認為吃什麼才回本呢？近日有網友發文表示，連鎖速食店販賣的雞塊並不便宜，認為去吃吃到飽時，光吃雞塊隨便都能回本，疑惑「為什麼有些吃到飽敢放雞塊啊？」鄉民則解答，雞塊成本非常低，和速食店的定價完全不能比。

網友在PTT發文指出，麥當勞雞塊4塊就要賣49元，「本肥宅戰力隨便吃也能80塊以上，這樣就吃了980元了欸，還不算其他的，為什麼有些吃到飽敢放雞塊啊？」

鄉民紛紛吐槽，雞塊的成本其實很低，不應該拿速食店的零售價格來比：「為啥不敢，好市多一包才多少錢」、「你自己買冷凍雞塊算看看就知道」、「一塊進貨成本2塊錢，你吃飽他更省」。也有網友表示，雞塊原料所用的肉大多來自劣質的淘汰蛋雞，「哪可能給你肉雞？反正調味重一點你一樣吃得很爽」。

過去有過諸多傳聞指稱麥當勞的雞塊、漢堡排等是用「粉紅爛肉」製作的，當中包含了不適合作為食材的內臟等物，不過，麥當勞為了自清，早在2014年就邀請知名節目「流言終結者」走進麥當勞中央廚房，確認雞塊真的是由雞腿肉、雞胸肉和雞皮製作的，並沒有加入奇奇怪怪的「下腳料」。