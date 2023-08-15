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他擔心因騎便宜機車遭同學取綽號 網友點醒勸：勿當不肖子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的兒子想要購買較為昂貴的機車，但家庭狀況難以負擔，上網發文詢問意見，引來大批網友留言。示意圖／ingimage
一名女網友的兒子想要購買較為昂貴的機車，但家庭狀況難以負擔，上網發文詢問意見，引來大批網友留言。示意圖／ingimage

升上大學後，許多人為了方便上下學多會選擇機車作為代步工具。先前在臉書「匿名2公社」一名女網友表示因為家裡經濟狀況的緣故，無法給兒子10萬元的機車，卻被認為只是想買便宜的給他，激起許多網友討論。女網友也因為底下網友的留言在吃飯時流淚，兒子了解情況後，以匿名的方式發文回擊

該兒子於文章內容提到，「要不是我拿過來看，還真不知道你們這些網友多過份，說什麼慈母多敗兒？說誰廢？你們又不是我媽，我們的家務事輪得到你們嘴嗎？自以為正義，我是吃到你家的米，吸到你家的空氣了嗎？憑什麼罵我媽！」認為網友多管閒事。針對機車的部分，原PO也強調，10萬元的機車因為外型佳、也有很多同學買這台；相對4萬元的機車，許多長輩騎，認為同學不會想給他載，而且會因此被取綽號。

回應一出，立刻引來大批網友留言，認為原PO有很大的問題，「所以說這麼多你還是只想到自己帥不帥，你媽的壓力跟辛苦不在你的考慮範圍就是了？」、「就你這樣是還能載誰，想買不會自己賺嗎」、「什麼比較心態，錢你自己出要買法拉利都沒人管你好嗎，花老媽的辛苦錢，還唧唧歪歪」、「沒屁股吃洩藥！當你媽很可憐！買車錢無法自己賺或出一半還敢泡妞，你家開金山還是銀行可以讓你予取予求，真是自不量力」。

也有許多網友給予實質建議，「你怎麼不怕你買競戰被同學笑不肖子？有能力就自己打工存錢買，存到錢要買保時捷大家都佩服，哪位女生敢給騎競戰的不肖子載，更丟臉」、「買勁戰之後你的改裝花費絕對多出好幾個39800，自己賺錢買自己想要的吧」、「自己賺，買二手路過……不到兩萬還會噴火～多功能喔」、「有本事自己分期買，你媽生你，不代表就什麼都要買給你，有手催油門，沒手去打工？」，一名網友點出問題關鍵，「並不是說買自己喜歡的機車有錯，而是在於你知道你媽媽沒有那麼多的預算後，你對媽媽的態度和看事情的角度！我們這些評論者都不重要！重要的是最愛你的媽媽，換個角度和媽媽好好的商量溝通，不要讓她難為，相信你會為了媽媽打抱不平，應該也是會理解媽媽難處的好孩子」。

機車族

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