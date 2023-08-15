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射擊冰塊超療癒…好久不見小便斗冰塊引熱議 男生曝：女生體會不到的快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文表示，很久很久沒看到小便斗裡裝有冰塊了。 圖擷自臉書
有網友發文表示，很久很久沒看到小便斗裡裝有冰塊了。 圖擷自臉書

相信很多男生在如廁時，一定都曾見過小便斗裡裝有冰塊。日前有一名網友發文表示，很久很久沒看到小便斗裡裝有冰塊了，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，早期餐廳因為廁所都沒冷氣，所以會在廁所的小便斗中放入冰塊，原PO表示「已經很久沒有看到了」。

貼文一出，有網友不以為然表示「這是除臭功能，不是因為沒冷氣」，會在廁所的小便斗中放入冰塊，最主要是因為低溫可以抑制細菌的生長，有「抑菌」作用，還有小便排出時大約38度，可融化部分的冰塊，冰水持續流動避免尿垢附著，進而達到「清潔」的效果，並非早期餐廳的廁所沒冷氣。

原PO笑笑解釋，是自己太有幽默感還是有些人太認真，馬桶放冰降低溫度讓尿騷味降到最低，這種常識需要說嗎？認真的人拜託一下，加入路觀是叫大家「幽默樂觀」，不是叫你們「喜感入棺」的啦。

不過，貼文吸引了逾1.4萬人按讚，多數男生認為「尿熱熱的，應該冰塊融化很快」、「尿是熱的 降溫預防味道飄上來」、「我每次都會碰到，很冰」、「都在專心射擊冰塊，很療癒」、「每次尿尿，看著冰塊融化很療癒」、「這就是女生們體會不到的快樂」。

小便斗 冰塊

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