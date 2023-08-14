退貨重新上架？他在賣場買回童書赫見「姓名貼」 好市多解釋了

好市多（Costco）作為台灣知名的零售量販業，一直許多民眾購物時的好去處，也因為平易近人的退貨機制，導致退貨的商品與狀況無奇不有。一名顧客在臉書分享他在好市多購買故事書，上面仍有他人的姓名貼，有明顯的退貨痕跡，貼文一出，掀起網友熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，他在好市多買到一本有關小紅帽與大野狼的童話故事繪本，發現在書名左上角則有和底色相近的姓名貼，原PO不禁懷疑自己購買到退貨商品，「買故事書買到別人退貨的、還貼名字、有夠扯」。

不少網友針對退貨童書發表評論，「誇張～這當免費圖書館？」、「應該是買回家給小孩順便貼姓名貼，然後看完再退貨的，好沒品」、「退書的心態真的很難讓人不揣測，因為看膩了、覺得看完也可以退也無妨？這種心態真的很讓人無言」、「智慧財產權的東西理應不能退，能退的也不該重新上架」，也有網友認為是好市多需要負比較大的責任，「有問題是Costco拿退貨物去賣，而不是退貨的人吧？」

也有網友分析幾種可能性，「我記得書類不能退貨欸，會不會是白目小屁孩拿貼紙進去亂貼」、「我自己在好市多退過書，也是類似這種推拉的童書，一組有四本，回家拆封後發現推拉的地方好幾處壞掉，四本有三本有這樣的狀況，所以拿去退貨。小感想，現今的網路真的是一個很暴戾的地方…一個小失誤就會被人放在網路上公審，被各種攻擊。這件事上一個退貨的人一定有錯，錯在他疏忽了要把貼紙撕下來。」還有人留言將姓名貼的名字看成影星楊紫瓊，笑倒一眾網友。

實際上，好市多有大致規範得以退費的商品，像是消毒濕巾、香菸和酒精、輪胎、衛生紙和紙巾、米、電池、肥皂以及購買超過90天的物品都是無法退費的，而根據《TVBS》報導指出，好市多針對這起事件回應，依照公司的規定，有關退回的書籍商品是不會再次上架販售的。