成人展看台上女優太興奮？男遮重點部位疑「上下抖動」 網友全嚇傻

「TRE台北國際成人展」於上周末一連三日在台灣順利舉行，包括三上悠亞、河北彩花、新有菜等數十位AV女優豪華陣容，吸引了大量粉絲到場朝聖。然而在活動中卻發生一段小插曲，一位網友拍到舞台旁邊的頭排座椅上的一男子，疑因在活動會場中過度興奮，按捺不住地在外套下做出微微的「抖動」行為，令網友紛紛驚呼好噁心！

網上流傳一段13秒的影片，可見在「TRE台北國際成人展」一場的表演期間，台上正由JVID Model玲奈、星野優穿著性感內衣，與台下的粉絲正在揮手互動。舞台旁吸引了不少觀眾正在圍觀，大家都拿起了手機、相機，一邊歡迎一邊錄影拍下這個值得回味的一刻。

不過在影片5秒左右，當拍攝的網友鏡頭一轉，舞台下頭排坐著一位身穿藍色短袖上衣的男子，表情相當認真，一直面無表情地盯著台上的女生。他手上未有像其他人一樣舉機拍攝火辣女優，而是用一件深藍色的外套蓋在大腿上。本來會場冷氣比較冷，用外套蓋在腳上的行為未有任何不妥，但是男子的右手卻是伸入外套內，不斷低幅度這頻率地微微上下抖動，疑似正在自慰。這一幕令拍攝網友大感震驚，並將影片上傳至網絡上，引發了網友熱議！

影片公開段立即在網上套傳，網友對於男子疑似看著舞台上的女生做出不雅行為，紛紛留言表示「好噁心囉！完全沒有自制能力，幼稚同病態」、「太可怕了吧」、「公共場所不適合吧」。不少網友也留下了嘲諷式的留言，為男子的抖動行為作出解釋，「擦眼鏡而已」、「玩數碼暴龍機」。新北市回應事件指未有接獲民眾報案，但若接獲報案將依法調查。

TRE台北國際成人展日前落幕，但網路上流傳一段男子用衣服遮住重點部位，疑似「上下抖動」做出猥褻動作的影片。圖／取自影片

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文章授權轉載自《香港01》