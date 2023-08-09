台灣寺廟比日韓醜？鄉民揭3元凶「降低品質」：拿掉就會很美

台灣的寺廟外觀真的輸日本、南韓？近日有網友貼出數張日本、南韓及台灣寺廟的照片，納悶「為什麼台灣寺廟都蓋成這樣？」文章一出，引發正反兩方討論，另有不少網友點出導致台灣寺廟不美觀的元凶。

一名網友近日在PTT上貼出台灣和日本、南韓寺廟的照片，認為兩者有差異，納悶「為什麼台灣寺廟都蓋成這樣？還要配合LED看板，一大堆裝飾擠在一起怕留白，跟滿地違建一樣滿」。

對此，有些網友認同原PO觀點，表示「中華民國美學」、「你可以再比看看泰國的，台灣輸更慘」、「台灣美學」。但也有網友不支持，「台灣廟超漂亮的好嗎？」、「外國月亮比較圓，台灣廟宇其實蠻多細節蠻精美的」、「台灣也有漂亮的，日本韓國也有醜的吧」、「會嗎？很多外國人覺得雕刻很精美」。

有網友則回文分享日本女性友人看法，「她說台灣色彩鮮艷，日本顏色單調無趣」、「老實說，我在認識她之前也是看膩，對台灣寺廟無感，是因為常陪她亂逛才發現還真的蠻美的」。

另有不少網友分析背後原因，「覺得台灣的寺廟本身不會醜，醜的是寺廟周遭很雜亂」、「台灣廟宇元凶就是那堆醜死人LED，拿掉後好好保存原本師匠做出來的剪黏、交趾陶、彩繪，就會很美」、「最主要是太多醜到哭的跑馬燈跟遮雨棚，如果只留下最純粹的寺廟建築，其實台灣的廟不會太差」、「LED跑馬燈完全降低廟的品質」、「原本古色古香可以，不懂為什麼要弄燈上去」。

有人則認為原PO的對比存在問題，「拿日韓的寺，來比台灣的廟」、「日韓的看起來比較漂亮，那是因為那是佛教寺廟」、「道教、佛教的寺廟本來就不同，在台灣道教看膩了一定喜歡日本那種，但外國人其實也很欣賞道教廟的風格」、「道教文化跟佛教和神道教本就不同」。