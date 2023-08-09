送友千元禮品後收到百元夾娃娃回禮 她嘆：不把我當朋友

朋友間贈送禮物代表心意，不過若雙方贈送的價值差距過大，恐怕會引發一方不滿。日前就有女網友表示，去年送了朋友一直想要的生日禮物，價值約800元至1000元，但對方卻回送兩個百元以內的娃娃，而且是夾娃娃機店就可以看到的娃娃，讓她失望表示「對方好像沒把我當好朋友」。對此，網友看法不一，有人認為朋友不夠用心，也有人認為原PO太過敏感。

一名網友在Dcard發文表示，去年她送了朋友一直很想要的東西，價值約800-1000元，雖然對她來說不便宜，但她認為對方是「真心朋友」，所以還是決定送了。但今年朋友回送她禮物時，她發現對方送的是「2個百元以內的娃娃，而且是路上夾娃娃機店裡面的平凡娃娃」，讓原PO內心感到不平衡，認為對方沒有把自己當朋友。

原PO解釋「我雖然比較看重心意，但如果對方沒有送我價值相等的東西，我就會覺得不平衡」，她猶豫表示，今年朋友生日，我也是準備對方想要的禮物，價格也跟去年差不多，但仍在考慮要不要下單，就怕朋友又回送我很不OK的禮物。

對此，有網友安慰原PO「我完全可以理解妳的心情，重點不是物質層面，而是沒有感覺自己被用心對待，妳不開心的點是因為朋友隨便應付了事，而不是覺得必須收到同等價值的禮物」、「我完全懂妳，這就是有沒有用心的問題啊」、「之前都認真的幫朋友想實用也具美觀性的禮物，她們收到都很喜歡，也都有在使用。一群小團體都知道我喜歡實用的東西，我也說過不想再收到娃娃，結果今年依然也是娃娃，真的不是對不對等的問題，單純有沒有心罷了」。

但也有人持相反意見，「如果妳送禮只是未來可以得到差不多價格的禮物，那真的別送，不如拿去買自己喜歡的東西。我經濟狀況比閨蜜好很多，也會在她生日時，送一些她平常捨不得買的東西，說到底只是妳跟朋友沒那麼好而已」、「其實很多女生之間都這樣，很在意跟朋友互送的禮物多少錢，真的很無聊。送禮物如果是為了別人送回來，那妳就不要送，不然就下次送差一點的啊，一次禮物讓妳看清一個人不好嗎？」、「妳就是很注重朋友之間利益平衡的人」。