快訊

頭痛、發燒7天後突死亡！傳30歲北部女感染腦膜腦炎 超罕見感染途徑曝光

長崎原爆78周年：城市轟爛的「新照片」首度公開

送友千元禮品後收到百元夾娃娃回禮 她嘆：不把我當朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨自己送了朋友千元禮物，卻收到百元娃娃的回禮，認為對方沒把自己當真心朋友。示意圖／ingimage
一名網友抱怨自己送了朋友千元禮物，卻收到百元娃娃的回禮，認為對方沒把自己當真心朋友。示意圖／ingimage

朋友間贈送禮物代表心意，不過若雙方贈送的價值差距過大，恐怕會引發一方不滿。日前就有女網友表示，去年送了朋友一直想要的生日禮物，價值約800元至1000元，但對方卻回送兩個百元以內的娃娃，而且是夾娃娃機店就可以看到的娃娃，讓她失望表示「對方好像沒把我當好朋友」。對此，網友看法不一，有人認為朋友不夠用心，也有人認為原PO太過敏感。

一名網友在Dcard發文表示，去年她送了朋友一直很想要的東西，價值約800-1000元，雖然對她來說不便宜，但她認為對方是「真心朋友」，所以還是決定送了。但今年朋友回送她禮物時，她發現對方送的是「2個百元以內的娃娃，而且是路上夾娃娃機店裡面的平凡娃娃」，讓原PO內心感到不平衡，認為對方沒有把自己當朋友。

原PO解釋「我雖然比較看重心意，但如果對方沒有送我價值相等的東西，我就會覺得不平衡」，她猶豫表示，今年朋友生日，我也是準備對方想要的禮物，價格也跟去年差不多，但仍在考慮要不要下單，就怕朋友又回送我很不OK的禮物。

對此，有網友安慰原PO「我完全可以理解妳的心情，重點不是物質層面，而是沒有感覺自己被用心對待，妳不開心的點是因為朋友隨便應付了事，而不是覺得必須收到同等價值的禮物」、「我完全懂妳，這就是有沒有用心的問題啊」、「之前都認真的幫朋友想實用也具美觀性的禮物，她們收到都很喜歡，也都有在使用。一群小團體都知道我喜歡實用的東西，我也說過不想再收到娃娃，結果今年依然也是娃娃，真的不是對不對等的問題，單純有沒有心罷了」。

但也有人持相反意見，「如果妳送禮只是未來可以得到差不多價格的禮物，那真的別送，不如拿去買自己喜歡的東西。我經濟狀況比閨蜜好很多，也會在她生日時，送一些她平常捨不得買的東西，說到底只是妳跟朋友沒那麼好而已」、「其實很多女生之間都這樣，很在意跟朋友互送的禮物多少錢，真的很無聊。送禮物如果是為了別人送回來，那妳就不要送，不然就下次送差一點的啊，一次禮物讓妳看清一個人不好嗎？」、「妳就是很注重朋友之間利益平衡的人」。

生日

延伸閱讀

點菜自動加大！熱炒店遭爆「坑客慣犯」 13名大學生也受害

打火機烤有用嗎？很好寫的原子筆整盒全乾掉 他急問「怎麼救」

顧客是哈姆太郎？郵局給水機像極「寵物餵水器」網：難怪感覺舌頭黏黏的

北捷越來越進化…他見一標示「堪稱台灣最頂」 網群共鳴：坐起來就爽

相關新聞

送友千元禮品後收到百元夾娃娃回禮 她嘆：不把我當朋友

朋友間贈送禮物代表心意，不過若雙方贈送的價值差距過大，恐怕會引發一方不滿。日前就有女網友表示，去年送了朋友一直想要的生日禮物，價值約800元至1000元，但對方卻回送兩個百元以內的娃娃，而且是夾娃娃機店就可以看到的娃娃，讓她失望表示「對方好像沒把我當好朋友」。對此，網友看法不一，有人認為朋友不夠用心，也有人認為原PO太過敏感。

台灣寺廟比日韓醜？鄉民揭3元凶「降低品質」：拿掉就會很美

台灣的寺廟外觀真的輸日本、南韓？近日有網友貼出數張日本、南韓及台灣寺廟的照片，納悶「為什麼台灣寺廟都蓋成這樣？」文章一出，引發正反兩方討論，另有不少網友點出導致台灣寺廟不美觀的元凶。...

「等住院就來不及...」 保險員朋友一句話惹怒他

現在社會多數人都有保險觀念，但若遇到強制推銷便會有所排斥。日前，有網友在Dcard表示，許久沒聯絡的同學在當保險員後，突然在某日傳訊息詢問與保險相關問題。原PO拒絕對方後，對方卻直言：「等你要住院就來不及了...」讓原PO認為對方像在詛咒自己，對此感到不滿。

開電扇該用手按還是腳踩？ 網答案一面倒：離地30cm內一律用腳

夏天到來，不少民眾會開冷氣及電扇來消暑。一名網友表示，有些電扇的開關是放在底座的位置，用手去開關的話要彎腰，用腳則方便許多，但怕會給人不乾淨的印象，於是想問問網友們，「一般人是用腳開電扇的嗎？」。

點菜自動加大！熱炒店遭爆「坑客慣犯」 13名大學生也受害

出門下館子最怕出狀況，打壞用餐氣氛還吃出一肚子氣。有民眾抱怨遇到不老實的熱炒店，點小份餐卻錯送成大份，等他們吃到一半才冒出來告知「師傅做錯，跟你說一下」，並表明將收取大份餐費，在民眾拒絕為餐廳失誤買單後，店員竟直接收餐，連老闆娘都認同員工做法「因為你們不願意付大份的錢」，讓他質疑餐廳有強迫消費的嫌疑。

沒朋友一起過生日！邊緣壽星檔車位留字條 網一看超傻眼：刷新三觀

不少人會和朋友或家人一起過生日，不過也有些人不過生日。一名網友的車位被一台車擋住，車上貼了一張字條，他看了後相當傻眼直呼，「你生日過一個月嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦