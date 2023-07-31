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好友喜宴小遊戲贏紅包被要求退錢 網批：乾脆全退、刪好友

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，自己在喜宴期間贏得小遊戲贈送的紅包，卻在事後被要求退錢。示意圖／ingimage
網友分享，自己在喜宴期間贏得小遊戲贈送的紅包，卻在事後被要求退錢。示意圖／ingimage

不少新人會在喜宴期間，舉辦小遊戲來活絡氣氛。有網友在臉書社團「匿名2公社」分享，日前參加好友婚宴時，自己在某一遊戲環節獲勝，贏得一包600元的紅包。事後，對方家人卻私訊原PO表示，紅包金額放錯，希望原PO可將400元差額退回，讓原PO傻眼發文問，是否有人遇過類似情形。

原PO透露，先前自己去參加好友的婚宴，對方在婚禮期間有舉辦一些小遊戲與賓客活動，並提供獎勵紅包給遊戲的獲勝者。他分享，後來自己在遊戲環節獲勝，也成功獲得一包600元的獎勵紅包。

然而，幾天過後，對方家人主動私訊原PO表示，籌辦人誤將紅包金額包錯，希望原PO將差額400元退回。原PO指出，當下他雖很傻眼對方要求，但由於自己並不缺400元，便同意對方請求。他好奇詢問，大家是否有遇過類似的情形。

文章底下，許多網友紛紛提及喜宴中若出現「4」代表不吉利，無法理解原PO好友家人的行為，並斥責對方太過小氣，「收回感覺觸霉頭」、「退回『4』00真的難看，很多人對於4不喜歡，謝謝您讓我開眼界，沒想到世界上有這種家庭」、「太扯了啦！只多放400元也要計較」、「都給了還要回去，那你包的紅包也能說多包了嗎」、「400這種小錢也要追回，真的是很摳，這種朋友可以慢慢疏遠真的不用客氣」、「這個應該是600全退，然後刪除好友吧！」

喜宴 紅包

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