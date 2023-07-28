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買飲料去冰「仍給一堆冰塊」 店員解釋惹怒眾人：什麼邏輯？

聯合新聞網／ 綜合報導
手搖飲料示意圖。聯合報系資料照
手搖飲料示意圖。聯合報系資料照

台灣人愛喝手搖飲，尤其到了夏天更是人手一杯清涼消暑，許多消費者在買手搖飲時，為了節省時間，對飲料的品名和配料都會用簡稱來告訴店員。有一名網友就抱怨買飲料時要求去冰，結果杯子裡還是一堆冰塊，沒想到店員的一句話讓他聽了氣炸，但有內行人就解釋加冰塊的原因。

這名網友在PTT以「是哪家飲料店發明完全去冰的？」為題發文，他說日前到住家附近一間新開的手搖飲店買飲料，跟店員要求去冰，沒想到對方還是給了一堆冰塊，詢問店員，對方竟然說「完全去冰才是完全沒冰塊」，讓原PO聽了秒怒「完全去冰到底是哪家智障飲料店發明出來的名詞啦？」

許多人看了也很傻眼，「有夠低能！那去冰字面意思是啥？」、「飲料店一堆愛玩文字遊戲」、「不知道是台灣人邏輯有問題，還是國語有問題？」、「所以現在去冰不等於完全去冰？哇…」、「以後會不會點熱的才不會看到冰塊？」、「哪家？絕對不去」、「之前去點去冰，還是有半杯都是冰」。

還有網友解釋因為手搖飲店的茶飲多數是熱的，客人點冰的飲料還是會加入冰塊，讓茶的溫度可以降低變涼，「飲料都是熱的，你不加冰塊是要喝燙的膩」、「很多店都冰塊配熱茶等冰化，要時間。因為預期是拿到手上再一下才喝，到時候才是去冰又涼的狀態」。

手搖飲料

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