颱風天必備！台人最愛10大泡麵排行榜 「這款」落榜網暴動：怎能沒它

中颱杜蘇芮暴風圈籠罩半個台灣，中央氣象局持續發布海上、陸上警報，而在狂風暴雨的颱風天夜裡，來上一杯暖呼呼的泡麵，是不少人的懷舊記憶，對此發票載具APP就在粉絲專頁分享，統計2023年1月至7月的發票購買泡麵數據，並列出台灣人最愛前10名，引發熱議。

發票載具APP統計2023年1月至7月中，台灣人最愛的10大泡麵排名，根據數據顯示，半年間最受歡迎的泡麵是「來一客鮮蝦魚板」，榜單完整名次如下：

第一名：來一客 鮮蝦魚板 第二名：滿漢大餐 蔥燒牛肉麵 第三名：維力炸醬麵 第四名：一度贊 紅燒牛肉麵 第五名：味味A 排骨雞麵 第六名：台酒 花雕雞麵 第七名：辛拉麵 第八名：味味一品 原味牛肉麵 第九名：不倒翁 起司拉麵 第十名：素飄香 麻辣燙

文章曝光，引發熱烈討論，老饕們紛紛表示，「排骨雞+維力炸醬麵試試看！記得吃乾的」、「素飄香麻辣燙...真的夠味好吃的！」、「維力炸醬麵配罐鰻魚罐頭，好吃」、「我喜歡來一客，但是是喜歡京燉肉骨口味的」、「味味A排骨雞麵跟味味一品的原汁牛肉麵，都是我的心頭好」。

另外，深受不少人喜愛的「統一肉燥麵」此次落榜，不過網友們仍紛紛力挺，「我還是最喜歡統一肉燥麵」、「統一肉燥麵，我從小吃到大」、「怎麼可以少了統一肉燥麵」、「怎麼可以沒有統一肉燥麵」。