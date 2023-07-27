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孕婦與孩1張火車票佔6位置 買坐票乘客怒問：憑什麼該讓位？

聯合新聞網／ 綜合報導
有位孕婦只買一張車票，卻帶著孩子一次霸佔六個位置。示意圖／ingimage
有位孕婦只買一張車票，卻帶著孩子一次霸佔六個位置。示意圖／ingimage

日前，有網友在Dcard分享，前陣子買了台北到高雄的自強號車票，一上車卻發現有人在爭執。原PO了解情況後得知，是一名孕婦只買一張票，卻以小孩年紀小，躺著較舒服為由，帶著三位小孩霸佔六個位置。當其他乘客表示要請列車長處理時，孕婦便開始哭鬧，最後孕婦在台中下車，並對眾人直喊「都是沒愛心的混蛋。」

原PO透露，最近自己買了張台北到高雄的車票，上車後卻發現有民眾正在吵架，她指出，爭吵的孕婦當時只購買一張票，卻以小孩年紀小，躺著較舒服為由，一次霸佔六個座位。

原PO分享，孕婦在爭執期間不斷強調自己很累、年輕人站一下沒關係，後來更對整車廂乘客直言，票都被其他人買光了，所以她才買不到。此話一出，讓其他乘客更加氣憤，原PO透露，有乘客甚至怒嗆「憑什麼我們買票不能坐，明明是孕婦自己的問題，卻要大家買單。」

與孕婦爭執十分鐘後，原PO指出，當時有另一乘客表示要通知列車長，孕婦卻在這時開始哭鬧，並打電話給她老公說，有人正在欺負她。原PO說明，乘客們對孕婦的反應置之不理，孕婦就開始大喊要走並對其他乘客表示，若她因為站在車門口出事，大家都要負責。

原PO透露，最後孕婦在台中下車時，仍在月台大罵，「這車廂的人都是沒愛心的混蛋。」原PO無奈表示，搭車遇到這種事讓她旅遊心情大受影響。文章最後原PO怒問，有買票的人，憑什麼要讓位給他人。

貼文底下，網友一致認為孕婦行為不當，「最壞的身教，希望她孩子不要學」、「可以理解孕婦的辛苦，但不要情勒有座位票的人應該讓位，我愛心不會用在這種不尊重別人的人身上的」、「完全無法理解倚老賣老或道德綁架的人，家裡爸媽、阿公、阿嬤從來沒要求過別人讓位，甚至被讓位都覺得造成別人麻煩。」

其他網友則建議原PO若再遇到相同情形，可直接通知列車長處理，或請對方以原價將車票買下，「她已經違規乘車了，即使她小孩符合台鐵免費兒童票規定也不能佔座位，要佔座位就要買票，這種人跟她吵沒有用，下次直接找車長」、「一律叫列車長來處理就好了」、「叫她現場付錢，我就讓給她」、「可以請台鐵人員處理，如果不好意思打電話可以傳簡訊，他們很快就來了。」

Dcard 孕婦 台鐵 讓座

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