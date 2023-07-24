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女同學攜伴聚餐因男友們軍階高低傷感情？ 網酸：也太愛面子

聯合新聞網／ 綜合報導
女同學攜伴聚餐，竟因莫名狀況遭到批評。示意圖／ingimage
女同學攜伴聚餐，竟因莫名狀況遭到批評。示意圖／ingimage

有些人十分愛面子，不願意在大眾面前丟臉。日前，有女網友在Dcard分享，某日國中同學突然相約吃飯，並建議彼此可帶男友一同前來。不過原PO帶著自己男友赴約後，卻收到對方的指責，認為原PO男友兵階比自己男友高，未提前告知是刻意忽略對方感受，收到批評的原PO只好發文吐槽這次經歷。

原PO透露，國中同學已很久沒聯絡，某日對方突然回覆自己的限時動態，才再次熟絡起來。她補充，對方之後邀請原PO一起吃飯，並提議帶著彼此的男友一起赴約，原PO對此也表示同意。

然而，在原PO帶男友赴約後，卻反倒被國中同學批評。原PO指出，對方事後私訊自己表示，原PO未事先說自己男友是憲兵，在吃飯時才帶來，是故意讓她男友難堪。

原PO分享，對方還認為原PO一點都不顧慮她男友的自尊，直叫原PO不要再帶憲兵男友與他們一起吃飯。原PO對此無奈表示，自己男友為中士，對方為下士，但因自己根本不熟悉當兵相關的事務，起初也單純認為自己男友與對方男友都從軍，有話題可以聊天才決定帶男友一起去。她吐槽，「如果吃個飯還要照顧妳那個玻璃心男友，那妳還是離我遠一點好了。」

貼文一出，網友幾乎一面倒認為原PO朋友太愛面子，「什麼意思，是她男友看不順眼吧？這官階有什麼差？」、「好扯喔！世界是繞著他們情侶倆轉的嗎？」、「那為什麼不是她男友不去，有問題的人自己解決問題啊」、「有夠莫名其妙的，普通吃個飯而已還要比來比去。」

也有網友建議原PO不要再與對方來往，「絕交唯一解」、「這國中同學是怎樣啊？久久沒見面還那麼沒禮貌，我看是不想再約了」、「跟這種人當朋友好丟臉。」

Dcard 憲兵 情侶

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