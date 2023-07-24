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衣服裡面多一個「小圈圈掛繩」做什麼用？內行曝真實用途：不是拿來掛衣架

聯合新聞網／ 綜合報導
衣服裡面有一個「小圈圈掛繩」讓人好奇其用途為何？多數人以為是拿來掛衣架，內行人則透露是供視障人士辨認衣服正反面之用。圖／取自爆廢公社二館
衣服裡面有一個「小圈圈掛繩」讓人好奇其用途為何？多數人以為是拿來掛衣架，內行人則透露是供視障人士辨認衣服正反面之用。圖／取自爆廢公社二館

不少人都遇過衣服穿反的尷尬情況，這對視障朋友而言更是難度更大的問題，一名網友就發現衣服其實有一項設計小巧思能幫助視障朋友「一摸秒知」、辨識一副正反面的功能。

這名網友透過臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他日前在UNIQLO購買一件動漫聯名T恤，買回家後卻發現衣服裡面、靠近標籤位置有一個「小圈圈」看似是掛繩用，但他看了許久都不確定「小圈圈到底是幹嘛用的？忘記當初是不是掛掉牌的了」。

一個小小疑問引來上千名網友好奇，許多網友發揮創意、留言回應「沒記錯的話，是掛餅用的，出門在外總會有餓的時候，方便吃」、「高空彈跳要勾的」、「做錯事連人帶衣服掛起來用的」、「我記得是勾牽繩給別人遛的」。

也有人認為「晾衣服時讓衣架穿過，遇到風時衣服才不會脱離衣架掉落」，由於衣物晾曬不多加固定，經常會發生晾曬的衣物被風吹落的問題，因此許多聰明的家庭主婦都會使用衣架穿過小圈圈增加固定的小妙招。

其中，有一名內行網友解答「提供視障人士分辨衣服前後正反面用的」，讓許多網友眼睛為之一亮，大讚「長知識了！」、「我也是聽店員說的，本來半信半疑，直到某一天半夜摸黑穿衣服的時候才發現，真的好像蠻有用的耶」。

爆廢公社 視障人士 UNIQLO

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