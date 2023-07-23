不流行了？他見台灣年輕人穿搭「1習慣」超納悶 網搖頭：早就沒人用了

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發文表示，發現現在的年輕人穿牛仔褲或工作褲，似乎都不繫皮帶了，貼文引發眾人討論。 圖／聯合報系資料照片
一名男網友發文表示，發現現在的年輕人穿牛仔褲或工作褲，似乎都不繫皮帶了，貼文引發眾人討論。 圖／聯合報系資料照片

流行穿搭或單品總是會隨著時代的不同而有所改變。近日就有一名男網友發文表示，發現現在的年輕人穿牛仔褲或工作褲，似乎都不繫皮帶了，因此好奇詢問廣大網友，「皮帶不是很帥嗎？怎麼年輕人穿褲子都不繫皮帶了嗎？」引起眾人熱烈討論。

該名男網友在PTT八卦版PO文表示，最近突然發現現在的年輕人穿牛仔褲或是工作褲，好像都不繫皮帶了，讓他感到非常不解，不禁疑惑問道「皮帶不是很帥嗎？怎麼年輕人都不喜歡繫皮帶了？感覺繫皮帶的都有年紀了」。

貼文一出，隨即掀起熱議，網友紛紛留言「褲子買這麼大幹嘛？」、「不用皮帶褲子也不會掉下來」、「以前褲子純棉沒彈性，現在都化纖超彈不需要」、「皮帶是什麼上世紀的穿搭」、「麻煩，能不用就不用」、「20年前就沒人用了吧」。

不過也有網友表示，「會嗎？路上也是有看到」、「一堆年輕人穿超寬版都用皮帶啊，哪裡不用？」、「有腰，繫皮帶不好看；沒腰，繫皮帶更胖」、「要看褲子吧，有的褲子根本不用皮帶」。

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