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沒薪水為何要去選里長？ 知情者揭內幕「做10年買3房5車」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友對里長這職業相當好奇，認為「又沒給薪幹嘛還去選？」引發討論。。示意圖，圖／聯合報系資料照片
有網友對里長這職業相當好奇，認為「又沒給薪幹嘛還去選？」引發討論。。示意圖，圖／聯合報系資料照片

近日有週刊爆料有「最美里長」之稱的新北市永和區永福里里長陳紫渝，與派出所凃姓員警密戀、進摩鐵約會，因而成為焦點。有網友對里長這職業相當好奇，認為「又沒給薪幹嘛還去選？」引發討論。

一位網友在PTT八卦板發文，提到里長雖可領事務費，但租辦公室也要從事務費支，甚至上旅館還會被週刊偷拍報導，他疑惑「如此克難的里長為什麼還有人要當？太聖人了吧？」

陳紫渝曾在YouTube節目《木曜4超玩》「一日里長」單元中透露，其實里長沒有薪水，只有每個月5萬元的事務費，這筆錢不僅要支付辦公室租金，還要用來服務里民和其他雜費開銷，最後其實所剩無幾。

貼文一出，鄉民紛紛留言「沒好處會有人搶著選？」、「水很深不要問」、「好處很多啊，我嫂子就里長」、「我這裡的里長，當了10幾年，房子3間，車子5台」、「檯面上有五萬，檯面下不好說」、「重點不是薪水，是背後那些不能說的，油的咧」、「1.事務費都拿到口袋了，2.里長算兼職」，也有人指出「為了從政，沒背景的只能這樣從里長開始，然後準備選議員了啊」。

陳紫渝

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