吃素室友好逼人 她嘆：只要吃肉就要聽佛經

許多人為了提倡健康、環保，或因宗教和不殺生等原因，而堅持吃素。日前，有女網友在Dcard上分享，室友是位連蛋奶五辛都不吃的素食主義者，自己則是葷食主義，但絕不會強迫素食者吃葷。原PO透露，室友若看到她與其他人吃肉，便會開始播放佛經，甚至直指原PO是在殺生。室友瘋狂的行為也讓原PO相當頭痛，因此發文抒發情緒。

原PO表示，室友是位連蛋奶五辛都不吃的素食主義者，自己雖吃葷，卻從不逼迫素食者吃肉。她說明，室友卻經常在原PO吃肉時，播放佛經並直說原PO殺生。她透露，室友若看到便當不小心沾到肉汁，也會選擇將便當整份倒掉。

此外，原PO分享，曾經與室友一同出去吃飯，在對方要求找素食餐廳後，原PO提議大家可分頭依喜好吃飯，室友便會指責她是刻意排擠。雖然之後配合室友，選擇在葷素餐廳用餐，對方仍不斷在餐廳直喊很臭。

原PO坦言，之前房間出現蟑螂，對方也要求原PO不能殺牠，不只有吃素的瘋狂行徑，室友也經常在晚上睡覺時播放佛經，讓原PO受到干擾。種種行為都使原PO備受折磨，於是發文抒發情緒。

文章曝光後，部分網友認為室友的行為會影響到他人對素食者的評價，「我覺得妳室友太誇張了，應該要尊重彼此的信仰～就像妳尊重她吃素不強迫她吃肉，她也不該這樣影響妳的生活」、「討厭那種覺得自己吃素就好像高人一等的那種人」、「我吃蛋奶素，但是我覺得別人吃不吃勉強不來。而且我覺得大家開心就好！很多餐廳都有素食，逼別人吃素我真的覺得不可取，只會讓人更反感素食。」

也有許多網友直指該室友不應強迫他人，且部分行為太過誇張，「就算是室友也不用去理她吧」、「可以尊重不同的選擇，但如果自己的選擇還要強迫其他人也接受，抱歉真的不行」、「如果住學校就跟學校要求她換房，已經嚴重影響他人」、「信仰真的需要互相尊重，這種室友可以請她跟素食者一起住吧！」