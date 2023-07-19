拒吃路邊攤、自己洗頭挨轟「何不食肉糜」 作家勸世：先脫離貧民思維吧

近日飲食相關爭議層出不窮，作家周書靜在臉書分享生活經驗及價值觀，直言這些生活上不如意的爭執「不會出現在富人的世界」，即使不富有，也該講究生活品質，不要讓自己處在低層次的模式，也不要斤斤計較地省錢，而是思考如何多賺錢去提升自己的生活，「想脫離貧窮，首先先脫離貧民思維吧」。

周書靜表示，寫這篇文章並非想炫富，而是單純討論生活的方式，對於近日一些諸如小孩腳放上迴轉壽司軌道、去餐廳民眾吵鬧等事件，她坦言自己有「王子病」，對於衣食住行無法妥協。她細數日常，例如不吃會汗流浹背、一群人鬧哄哄的路邊攤，不自己洗頭而是花400元到沙龍給專業人士服務，不搭公車、捷運而是搭計程車，搭高鐵也不會省20元坐自由座。

「想要什麼樣的環境和待遇，端看你用什麼條件來交換」，周書靜解釋，路邊攤主打方便、快速、簡單，但她不吃油膩、高鹽高鈉的食物，自然不會選擇在路邊攤用餐；她不喜歡洗完頭髮後要流汗吹整，還要清理水槽避免堵塞，所以去沙龍洗髮；她不想和人爭搶座位、在車廂接軌處罰站、甚至陷入是否讓位的爭議中，所以搭高鐵一定會買對號座，「只要願意多花一點錢，你的環境馬上變成天使圍繞」。

她指出，一般人在生活方面也該有所講究，別讓自己處在低層次的模式，節儉是美德、花錢要節制都沒錯，但想成為有錢人，該學會的不是斤斤計較地省下5元、10元的零錢，而是該思考如何多賺500元、1000元去買高鐵商務座，如何多賺20萬、50萬去買飛機商務艙、頭等艙。想脫離貧窮的首件事，就是脫離「貧民思維」。

長文引發兩派網友爭議，不認同的人紛紛吐槽「反串要說欸」、「奇文共賞」、「句句不提有錢，句句都是有錢」、「正所謂晉惠帝的何不食肉糜」、「文太長我幫忙總結一下，我投對胎了over」、「價值觀不同罷了，各自安好，各有各的生活方式」。

也有認同者表示「活在資本掛帥消費與生活的時代，努力好好賺錢才是真的」、「努力奮鬥不就是為了能讓自己有選擇的權力，這個真是跟有錢無錢無關，而只是個選擇而已」、「我覺得打出來真的很難看，但我說真的，以上都是實話。但是人普遍不會承認自己很窮，所以必須想很多理由反駁！但事實就是這樣」、「這種理論如果是十年前的我可能無法理解，但是在這幾年搭過商務艙，坐過uber／計程車之後似乎能夠理解為什麼一樣從a到b會有人願意多花錢了」。