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花3880元吃「饗A Joy」值得嗎？員工揭試吃感想 爆料甜點口味：難以預料

聯合新聞網／ 綜合報導
饗A Joy主打高級食材吃到飽。 圖／翻攝自饗A Joy粉專
饗A Joy主打高級食材吃到飽。 圖／翻攝自饗A Joy粉專

號稱「台灣最頂吃到飽餐廳」的「饗A Joy」即將在23日開幕，不只位在台北101 86樓全台最高，價位不含服務費就要3,880元也是全台最貴，雖能吃到帝王蟹、龍蝦等高級食材，但是否划算還是饕客們最關注的焦點，近日有內部員工爆料用餐感想，大讚「有值得」。

原PO分享試吃饗A Joy的感想，直言雖然價格有很大成分在「賣景觀」，但實際吃完「感覺有值那個價」，而眾人關注的帝王蟹、龍蝦，確實可以「任你吃」，體感上補貨也不久，但人多就是要排隊，尖峰時間還可能「排隊排到死」。

至於菜色，原PO表示目前還不能公布，可以參考官方臉書或YouTube影片，只搞笑強調「沒有白飯」，不過他也稍微透露甜點內容，「有你不會想到的口味巧克力」，讓他傻眼問「可以好好的吃巧克力嗎」。

新鮮爆料釣出不少網友參與討論，「就是賣景觀的阿，饗饗也是，現在都訂不到位子，超誇張」、「我比較好奇，不可能每張桌子都窗邊？那窗邊王位怎麼分配？」、「居然沒有白飯」、「我都訂位了，才跟我說沒有白飯」、「香菜巧克力嗎」、「辣椒還是蒜頭巧克力嗎，有些號稱得獎」，有人則大力吐槽「花這個價錢還要去排隊，不覺得丟人嗎」、「付3888還要排隊？腦子壞了嗎？」。

也有人指出「不是有人反應嬰兒也要收到上千元」的收費問題，但部分網友認為「如果主打頂級的餐廳還放嬰兒進去根本是降低水準，本來就夠吵的環境再加上小孩哭聲根本破壞氣氛，是我都要這樣吃一般的饗就好了」、「就是餐廳氛圍不歡迎嬰幼兒，才用收費方式軟性婉拒」。

饗A Joy價目表備註幼兒價格為成人一半，引起討論。 圖／翻攝自饗A Joy粉專
饗A Joy價目表備註幼兒價格為成人一半，引起討論。 圖／翻攝自饗A Joy粉專

饗A Joy粉專公布的價目表可看到備註寫明「0歲至未滿12歲之幼兒童半價，12歲（成）以上以成人計費；如欲享有幼兒童收費優惠，請出示健保卡或其他有效身份明文件」，有網友留言詢問3歲以內兒童是否還有免費優惠，粉專小編也回覆強調是「成人費用的半價」，也就是說，若以晚餐費用3880元計算，幼兒用餐費用高達2000元。

饗A Joy價目表備註幼兒價格為成人一半，引起討論。 圖／翻攝自饗A Joy粉專
饗A Joy價目表備註幼兒價格為成人一半，引起討論。 圖／翻攝自饗A Joy粉專

台北101 饗饗 饗A Joy 吃到飽

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