FB麥當勞優惠券是詐騙！她急喊別再買 受騙者「一態度」惹怒全網

現今社會上詐騙事件層出不窮，詐騙集團的手段不斷翻新，使民眾難以辨別真偽。日前一名在銀行上班的行員發文表示，「請不要再買麥當勞優惠券了好嗎？」她說每天都接到許多在Facebook買麥當勞優惠券而被詐騙的人打來的電話，讓她感到很困擾。

原PO在Dcard上發文表示，簡訊裡第一句話就寫了提防詐騙，並且寫得很清楚若輸入密碼後會直接綁定APPLE PAY、GOOGLE PAY、SAMSUNG PAY，但許多人沒有仔細看簡訊內容就按了密碼，當下覺得怪異也並未及時打電話求助，等到後續收到交易成功的訊息才慌忙打給銀行，態度還十分不友好，讓原PO直呼「心很累」。

一名網友在網上呼籲大家別再買假的優惠券了。記者蔡家蓁／翻攝

她坦言，自己能體諒被騙時的無助，也沒有要檢討被害者，不過最近接到很多通這種電話，一來電便要銀行負責，無理態度讓原PO難以忍受，她表示真正該為此負責的是不仔細看簡訊內容的人。

對此，網友紛紛留言支持原PO，「真的，怎麼會覺得麥脆雞、雞塊、飲料才賣39，到底在想什麼？」、「怎麼看都妳比較像被害人，辛苦了」、「你知道反詐騙版基本幾天就一篇問麥當勞、肯德基優惠券的，他們還問完就刪，大概是覺得太丟臉吧」、「氣死人，原來就是這些笨蛋讓我們這種真正有事情需要找銀行客服的人電話一等就是3、40分鐘起跳」、「深有同感！自己蠢還要銀行負責」。

而原PO也在文中呼籲，一些像ETC、停車費未繳、中華郵政補海外運費等都是詐騙，有網友也在留言區回覆「Facebook社團一次買一堆Dyson、咖啡機、掃地機器人、Switch…，然後說什麼跟男友分手不想留，或者要移民搬家便宜賣的也都是詐騙，拜託不要再被騙了」、「再宣導，Facebook的Airpods和行動電源也都是詐騙，網紅開團也是，不要買了再在3C、Apple版哭」。