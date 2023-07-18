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考驗人性販賣機？同款奶茶20元vs25元 他實測結果竟是…

香港01／ 謝茜嘉／報導
有男網友近日到高雄佛光山參拜，驚見販賣機放著明明是同一品牌的奶茶，卻顯示相差5元的標價。圖／「爆廢公社二館」
有男網友近日到高雄佛光山參拜，驚見販賣機放著明明是同一品牌的奶茶，卻顯示相差5元的標價。圖／「爆廢公社二館」

同款奶茶卻標價不一，正常也會選便宜的那個吧！有男網友近日到高雄佛光山參拜，期間感到口渴想買罐飲料，驚見販賣機放着明明是同一品牌的奶茶，卻顯示相差5元的標價，不禁笑言該部販賣機是「考驗人性」。

該男網友於fb社團「爆廢公社二館」發文貼出照片，可見販賣機兩個位置放着同一品牌的阿薩姆奶茶，卻有不同標價，左邊20元、右邊25元，兩者相差5元，讓人百思不得其解。

貼文引來網友笑說，貴了的5元是香油錢，買了有機會見到佛祖，「20是正常價，25是香油錢價，買25的喝下去還可以見佛祖」、「25的應該是有佛光加持過的」、「25的搞不好有送符紙可以配奶茶」、「投20你就苦海無邊，回頭是岸；投25你就直接與佛結緣了」、「看你虔誠到哪，油箱添越多，功德越無量！施主可明白些什麼了？」、「一個素的，一個葷的」、「出家人不談錢，只談緣，阿薩姆25元」。

另有網友笑言，「上流社會喝$25，下流社會喝$20」、「一邊是過期的，一邊是快過期的」、「25的出來有罐子，20的奶茶直接流出來」、「20掉七喜，25掉阿華田」、「兩罐都買，恭喜施主獲得2罐均價22.5元的奶茶」。有網民指出標價太貴，其他地方只售10元新台幣（約2.6港元），「這太貴了，我這邊的10元」、「我們公司一瓶10塊」。

有網友猜測標價不同的原因，「應該只是標錯價，投20兩個都會亮」、「這有很大的原因，是原先25那格放的飲料不是阿薩姆可能是可樂，廠商剛好沒可樂可以補了，就補阿薩姆，機台沒設定過，用原先可樂價賣着阿薩姆，我公司的販賣機常常搞這齣，原先是16元的綠茶，有時候會花16元買到10元的礦泉水」。

男網友其後於留言區補充說做了實測，「投20真的亮左邊那個，投到25，右邊那個才亮，可是都一樣的東西」。

延伸閱讀：

飲品無鹹味都可能鈉超標　增腎結石風險　5款飲料暗藏高鈉危機

是不是紅茶？餐廳4桶飲料名超有創意　最後1桶「不是紅茶」趕客？

文章授權轉載自《香港01》

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