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早餐店「員工旅遊21天」店休近一個月！羨煞常客 網笑揪盲點

聯合新聞網／ 綜合報導
早餐店示意圖，非當事店家。圖／聯合報系資料照
早餐店示意圖，非當事店家。圖／聯合報系資料照

不少公司都會舉辦員工旅遊犒勞員工，一位民眾日前經過一家早餐店時，赫然看到門口張貼店休公告，表示他們將展開為期21天的員工旅遊，這期間暫停營業。

這位民眾在臉書社團《爆料公社二館》貼出這間早餐店的公告，上面寫著：「我們要出去玩囉！親愛的顧客您好：本店將於112年7月14日至112年8月3日，舉辦為期21天員工旅遊，112年8月4日恢復正常營業！」眼看老闆帶著員工爽玩近1個月，讓原Po直呼「好羨慕喔！」

一間早餐店門口張貼店休21天的公告。圖／取自《爆料公社二館》
一間早餐店門口張貼店休21天的公告。圖／取自《爆料公社二館》

貼文一出立刻引起網友討論，有人笑回「員工是不是老婆跟孩子」、「員工可能都是自己人」、「家人吧，最好有這麼佛的」、「全體員工，老闆+老闆娘+兒女」、「只看過早餐店休10天的，沒看過休這麼久的」、「台北延三夜市一家擺騎樓的牛肉麵還放暑假咧，兩個月吃不到」，文章也釣出過來人留言「我以前在餐廳打工，後來老闆要出去玩一個禮拜，直接在門口貼是因為員工旅遊，草泥X，我們員工都放無薪假，出去玩的是老闆一家人」。

不過也有人解釋「店家的親戚之前就有留言回覆了，去歐洲玩了」、「暑假熱生意沒那麼好，而且餐飲業非常辛苦，好好犒賞自己應該的，餐飲業不比公司行號見紅就休，一般人在休息他們還在工作」、「應該是暑假沒學生啦，所以就乾脆放個爽」。

早餐店 餐飲業

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