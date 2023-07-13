她汽車路考全程被兇 考官下令往左超車卻發生碰撞

在台灣要獲得汽車駕照須先通過筆試，再進行路考。日前，有位女網友在Dcard上表示，自己在駕訓班練習和筆試測驗時，表現良好，卻在正式路考遇到個性暴躁的考官，不斷批評原PO開車速度過慢，甚至在規定走右側的考照路線上，要求原PO從左超車，導致與後方車輛發生碰撞，原PO也因此沒考到駕照。

台灣汽車路考內容包含，行車前檢查、路邊臨時停車、變換車道等測試。原PO認為，自己在駕訓班表現優異，教練更稱讚她學習速度快，讓原PO對考取駕照十分有信心。正式考試當日，教練不斷叮囑原PO要遵循考官指示，不料原PO遇到脾氣暴躁的考官，她舉例，自己開車時速約為40至50公里，卻還是不斷被考官大罵速度太慢。

原PO指出，原本考照路線規定走右側，快到岔路口時，因前方停了一輛考照車，讓原PO打算等前方車輛移動後再跟著前進。然而，考官卻叫原PO從左超車，她為避免壓線，因此快速重新切回右車道，反倒與後方車輛發生碰撞，也讓原PO考取駕照失敗。

「等我考到駕照之後應該再也不敢開車了，所以不用擔心我成為三寶。」原PO說明，雖然駕訓班表示車子維修費會由交通部負責，並會對考官做相應的懲處，但她還是被這次考照經驗嚇到，難以平復心情。

貼文底下引來許多網友分享過往考照經歷外，也表示這次事件對原PO是種學習經驗，「我考駕照時旁邊是一位很年輕的考官，他人很好，真沒想到那麼多人都遇到不好的考官」、「我遇到道考考官也很扯，紅綠燈都已經變黃燈，他就一直說快走快走」、「往好處想，妳可以體驗到以後上路後，妳載的人在一旁指揮、碎念有多壓力大又煩。所以我們要無視他，知道自己在做什麼就好好相信自己，不要理他們。」

也有人疑惑，「只有我有這個疑問嗎：考官可以指揮嗎？」、「考官不能說話的，是他們自己的教練嗎？」、「考官不是都不能講話之類或誘導的嗎？」、「教練考前跟我說考官不能講話」。