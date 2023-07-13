不開車上班！竹科工程師年薪破百「卻騎機車」網曝原因：只有新人開

台灣機車密度高，幾乎是一個「機車王國」，在上下班尖峰時間，總是容易遇到塞車，因此很多人會選擇以「機車」代替「汽車」。最近有網友好奇問，年薪百萬的人會騎機車上班嗎？原因除了節省之外，還有其他原因嗎？貼文引發網友熱議，不少人點出「竹科隨便攔都是」。

網友在PTT以「年薪百萬以上，有人騎機車上班嗎？」為題發文，他好奇問大家有看過年薪百萬以上的人騎機車上班嗎？原因除了很節省之外，還是有其他原因？他也表示「正常人不是都會開個國產車之類的？」

此文一出馬上引起網友熱議，不少網友直呼竹科一堆，「我們公司主管階級的騎車的比開車多」、「竹科很多阿」、「竹科隨便攔一個摩托車都300萬以上」、「竹科不騎車是要塞到什麼時候」、「竹科一堆，我前主管下雨才會開車」、「一堆阿，醫生跟園區一堆騎車的」、「看過2位醫生機車停診所騎樓的」。

也有人表示跟薪水無關，「路小條找車位麻煩」、「公司有車位影響比較大」、「我老闆搭公車給你參考」、「這跟距離比較有關吧，短途機車比較方便呀」、「新人都開好車，老鳥都騎機車省時間」、「騎車比開車可以多睡半小時」。