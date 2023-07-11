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喜宴辦桌菜超下飯「為何不給白飯？」網傻眼：不是有紅蟳米糕？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為之前內門總鋪師辦桌菜色，圖為示意圖。報系資料照
圖為之前內門總鋪師辦桌菜色，圖為示意圖。報系資料照

最近「白飯之亂」炎上，北科大近三十名學生到熱炒店用餐，因為白飯不夠吃，大學生吃不飽怒刷一星評價，和店家隔空交火，意外讓「白飯」成為焦點。吃菜要配白飯，有網友在pttp發文「為什麼喜宴的時候都沒有給白飯」，掀起熱議。

一般來說，重鹹菜色都要配飯才好入口。原po好奇，他從小到大去吃喜宴或桌菜，餐廳飯店都不附白飯，明明喜宴菜色湯汁超下飯，卻都沒有白飯，只讓客人吃菜。他質疑，喜宴只吃菜不配飯，不是很鹹很傷身嗎？有沒有不給白飯八卦？

網友傻眼，「你包6600去吃白飯？」、「紅蟳米糕，誰在吃白飯」、「我上次吃，給刈包的才傻眼」、「不是有油飯嗎」、「有時是油飯，有時是炒飯」、「我上次吃辦桌連飲料都沒」、「喜宴的菜色有可憐到需要上白飯，應該都是低端到不行的那種」、「喜宴光菜就吃不完了」。

網友推薦適合配飯菜色，「大封超適合淋白飯」、「自己外帶白飯，魚翅羹出完應該就飽了」。也有人表示，餐廳其實有供應白飯，「會給白飯哦，跟服務生說就會有」。

辦桌 喜宴

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