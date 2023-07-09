高鐵打翻飲料！2女「裝沒事不清理」 苦主氣炸：還先拍限動

高鐵方便又快速，是不少旅客的首選。有一名女網友指出，她5日搭乘高鐵時，有兩個女生打翻飲料，結果卻沒有任何要清潔的動作，還表示「拿衛生紙擦地板好浪費」，甚至還拿手機比YA拍限時動態，結果飲料還流到其他乘客位置上，原po覺得相當傻眼。

一名網友在Dcard指出，她5日時搭乘高鐵時，有兩個女生打翻了飲料，原po趕快拿包包裡的衛生紙給她們，結果她們表示自己也有衛生紙，但是覺得「拿衛生紙擦地板好浪費」，原po這時也不顧一切開始擦地板。

結果原po此時發現其中一位女生開始拿手機比YA拍限時動態，沒有要動手清潔的意思，原po這時趕快請朋友通知工作人員，打翻飲料的兩位女生還是坐在位置上，沒有任何動作，飲料就開始流得越來越遠，甚至流到其他乘客的座位。

後來工作人員問兩位女生為什麼沒馬上擦，讓飲料流到別人的位置上，她們則一句話也沒說，等到工作人員走後，兩個女生就開始一直笑，最後還跟打掃阿姨說「謝謝妳」，原po認為感受不到歉意，最後打掃人員也沒理她們，看了一眼就走，中間很多工作人員都跑去廁所拿衛生紙，但兩個女生依然坐在位置上，看著別人清理地板。

不少網友看文也很生氣，直呼「沒有家教的表現」、「嘻嘻哈哈的真的很沒品」、「暑假特產」、「看到這種就很想飆髒話」、「就算沒公德心也該有羞恥心吧」、「謝謝您的善心，我爸爸是高鐵清潔人員，每天長時間的清掃也請大家一起維護」。

也有人分享自己的經驗，「我上次也是不小心打翻咖啡，男友馬上蹲下去擦，我也趕快跟後面的旅客提醒我的飲料打翻了，深怕波及到別人的行李跟鞋子，先止血再去找清潔人員幫忙，當下真的覺得很不好意思也很丟臉，覺得能繼續嘻嘻哈哈的樣子，真的也是蠻厲害的！」