ATM驚見人頭＋一雙腿 員工曝搞笑真相！網笑：以為卡在裡面

有網友近期到郵局時經過ATM，意外看到「驚人的一幕」，只見ATM前站著一雙穿著黑褲子的腿，卻沒有身體，仔細看才看到人頭在ATM上方，原來是因ATM面板故障，維修工程師正在維修中，網友們紛紛嚇壞，直呼「還以為他卡在ATM裡」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文並貼出一張照片，只見郵局的兩座ATM前站了兩個人，但右邊的ATM前卻只有一條腿，仔細看才看到上方還有一顆人頭，中間的身體卻消失不見。發文網友表示，「差點從他後面插入，我是說提款卡」。

該文釣出郵局員工留言解釋，「這是我工作的郵局，因為提款機觸碰面板故障，請工程師前來維修。工程師很盡心檢查、測試，只是沒想到從外面看，畫面這麼有趣，還上路觀了」。

其他網友紛紛留言「我早就一直覺得ATM裡面藏著一個人了」、「我還以為是他卡在ATM裡面」、「還以為是地縛靈，原來是維修？」、「這在遊戲界稱為穿模，像Ubisoft在這方面就很擅長」、「我看了很久才發現他有頭」、「當我轉生成ATM那回事」、「看過筋肉人的都知道他是電視人吧」。

還有人留言「看了兩分鐘才發現，原來右邊那個不是P圖的，而是把ATM打開，人在裡面維修，然後ATM外面那層蓋在人身上」、「我就知道裡面有人幫我數鈔票」、「所以修理ATM都是這樣從外殼鑽進去，我一直以為內部有預留通道補鈔或維修什麼的」。