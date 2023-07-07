用2年崩解！長輩愛用好市多塑膠折疊椅洗澡 內行人曝損壞原因

美式大賣場好市多販售的商品種類豐富多樣，價格又實惠，常常吸引許多人挖寶消費，不過有一名網友卻抱怨在好市多買了一款塑膠折疊椅，家中長輩很喜歡坐這款椅子洗澡，但用了2年竟然崩解壞掉，讓他質疑品質有問題。貼文一出引起眾人熱議，多數人都建議改換專用的洗澡椅比較安全。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提醒大家要注意，他說家裡長輩喜歡坐著沖澡，因此2年前在好市多買了一款塑膠椅，但他卻質疑品質有問題。原PO說長輩體重80公斤，人坐在椅子上大概可以承重50公斤，但不知道是否因為材質是塑膠，用了2年竟然崩解掉，他不知道是否是長期在浴室使用，因為水氣導致壞掉，但每次使用完都會開抽風機加上電扇來吹乾浴室，也讓原PO相當不解「有這麼環保的塑膠？」

另外他還質疑洗澡時若水的溫度有40到50度，難道塑膠椅無法承受耐熱嗎？只不過長輩很喜歡用這椅子坐著洗澡，即使家人勸阻也講不聽，只好趁這次機會再換一個新的。

只不過貼文一出，引來多數人的批評，「不管什麼理由，一張塑膠椅你用了兩年，還嫌是它的品質有問題？當初你是花了多少錢？指望它能用一輩子？」、「這東西一個月開來坐個幾次，圖個在外方便，你用來連坐兩年，還被嫌品質不好？」、「你需要的是長輩專用的淋浴椅，不是為了省錢買的折疊椅」、「洗澡請買專用的浴室椅」、「時間久了，塑膠材質也會氧化吧」、「放在浴室潮溼早就壞了吧」、「該是什麼用途就用在哪，不是怪產品品質問題」。

還有內行人解釋這款椅子的材料是PP（polypropylene，聚丙烯），會壞掉並不是因為水氣，而是廠商為了增加剛性、耐熱跟降低成本，有添加碳酸鈣，相對降低了靭性，再加上為了方便攜帶而做成卡榫型，只要使力一集中在某個點，就會斷掉散掉。