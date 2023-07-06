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賣傳統小吃賣到身家上億！ 台灣「十大隱形富豪」超不起眼卻是房產大戶

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為夜市示意圖。報系資料照／記者曾原信攝影
圖為夜市示意圖。報系資料照／記者曾原信攝影

作家黃大米日前透過粉專分享網友透露的「路邊攤隱形富豪」，讓人震驚的是路邊常見的早餐店、便當店老闆都可能是表面上看不出來的有錢人。

黃大米在粉專貼出10則網友分享的路邊攤富豪故事，例如做包子的阿伯全額資助供子孫到英國讀大學和碩士，賣30年便當的阿姨買下12間房，賣肉圓攤販老闆50年內用現金買了10間房，賣水煎包的銀行客戶「身家有上億」卻低調到不行。

不只如此，還有賣早餐店的阿伯擁有路邊一整排的房產，阿姨靠撿回收買了幾棟房、也有能力供3個小孩讀私立國中，賣蚵仔麵線20年買下2間店賣+4間公寓，賣鹹酥雞賣到免貸款買房，賣土托魚羹賣到「起厝」。

不少網友聽了都相當震驚，直呼「果然投胎很重要～～～」、「人如果要有錢，要嘛會投胎，要嘛會投資」、「我要去學做菜了」、「我準備回南部開冰店」、「考慮辭掉工作改行賣滷味好了」。也有眼尖網友歪樓發現「致富竅門」，他直言「重點是那些人完全沒繳稅！全都是受薪階級承擔一切」。

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