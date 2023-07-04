超有才！網友分享「擡鐘人」照片 釣出吸螺人、擁慷仁、瞄利人

台南號稱「美食之都」，也是小吃的一級戰區，若要請在地人推薦，每個台南人都有自己的口袋名單。有網友質疑，記得十年前第一次去台南玩的時候，覺得食物每樣都美味，事隔多年再去，卻覺得食物變得很普通，引起熱烈討論。

2023-07-04 11:09