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超有才！網友分享「擡鐘人」照片 釣出吸螺人、擁慷仁、瞄利人

聯合新聞網／ 綜合報導
「擡鐘人」大樓街景照。 圖擷自Google map
「擡鐘人」大樓街景照。 圖擷自Google map

網友真的很有才！有位網友在臉書分享一張照片，是大樓裝置藝術男子擡鐘雕像，網友笑稱「擡鐘人(台中)」，貼文一出，網友笑歪，釣出各式諧音詪，「橫春人」、「吸螺人」、「瞄利人」詪圖，至今已有近三萬人點讚。

網友分享的擁慷仁。圖擷自路上觀察學院
網友分享的擁慷仁。圖擷自路上觀察學院

原po在臉書社團「路上觀察學院」分享這張「擡鐘人」照片，地點其實是在高雄市明誠二路和光興街口的一棟大樓，樓下是高雄知名的連鎖咖啡店。

網友分享的瞄利人。圖擷自路上觀察學院
網友分享的瞄利人。圖擷自路上觀察學院

不少網友玩起地圖諧音詪，有人貼了柯南瞄準毛利小五郎要發射麻醉針「瞄利人(苗栗)」、吳慷仁、邵雨薇情侶相擁「擁慷仁(永康)」、頑童小春照片橫放的「橫春人(恆春)、、金正恩、普丁、習近平合照的「擁核人(永和)」、媽媽下廚的「媽煮人(馬祖)」、周董在家自拍的「家億人(嘉義)」、吸食燒酒螺的「吸螺人(西螺)」、遇到警察臨檢「遇警人(玉井)」、一隻熊站得比人高的「高熊人(高雄)」、官員列隊向狒狒上香的「猩卒人」。

網友笑翻，「恆春人後勁好強」、「猩逐人追逃猿人」、「笑出來」、「留言區超好笑」、「我跪了」、「擁核怎麼感覺比三重還派」、「抬男人，難怪腐城」。

網友分享的橫春人。圖擷自路上觀察學院
網友分享的橫春人。圖擷自路上觀察學院

恆春 新竹 柯南

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