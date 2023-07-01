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黑人前經紀嗆大牙 「到處跟球員睡」苦苓搖頭：沒這認知早點閹割

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黑人前經紀嗆大牙 「到處跟球員睡」苦苓搖頭：沒這認知早點閹割

聯合新聞網／ 綜合報導
「黑人」陳建州。圖／報系資料照
「黑人」陳建州。圖／報系資料照

黑人陳建州性騷風波擴大，29日一名稱黑人前經紀人的andygaga發文力挺，表示「難道妳們不知道黑人就是愛說玩笑嗎？」，還砲轟大牙到處睡球員，還暗諷大牙為了想紅，編些三流故事卻又拿不出證據。對此，作家苦苓認為，身為一個男人如果連這基本認知都沒有，還是早點被「去勢(閹割）」對社會比較安全。

andygaga在IG限動力挺黑人，並嗆大牙，「對現在所謂爆料的前妹妹，說聲對不起。我錯了，我錯在那時候沒有好好幫妳接工作，讓妳只能發展到此，真感到抱歉，我一直在想，如果當初能讓妳大紅大紫，今天妳就不用拿這種三流故事來喚醒大家對妳的記憶」。

andygaga指出，「我跟黑人一起工作也不算很久，要比熟的話，妳們幾個妹妹比我更了解才是呀？難道妳們不知道黑人就是愛說一些讓人3秒尷尬的玩笑嗎？難道妳們還會比我分不出黑人的爛梗嗎？那些嘔心到死的表情妳們沒看過嗎？」

andygaga最後也說，「但如果需要11年才解開對他的恐懼，為什麼不好好增值自己，不要再浪費時間在籃球員身上啦，我知道妳邀請我喝酒其實另有目的，真是的，我都跟妳說過不要像我那麼傻，一個就算了還幾個！幾個？」，另外andygaga也轉發他人動態，諷大牙「難道妳10年前到處跟球員睡的事我也要拿出來說嗎？」

動態一發後被網友炮轟「提油救火」，該動態目前已經被刪除。作者苦苓也看不下去，在臉書發文指出，不管一個人對於性行為採取什麼態度，任何人也沒有強迫對方發生性關係的權利，一個男人如果對這點基本認知都沒有，還是早一點被「去勢(閹割)」對社會比較安全，苦苓也提醒，經紀人如果在場助紂為虐，也算是共犯！

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黑人 陳建州 苦苓

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