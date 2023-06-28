他買便當配菜不要玉米遭店員批「假鬼假怪」 網知內情氣炸：沒常識

買便當有時候會遇到配菜固定的情況，有網友便發文分享買便當的經歷，表示店員已同意配菜可以不要放玉米。然而，原PO在等待便當的時候，卻聽到另一店員批評他的要求「假鬼假怪」。文章一出，引來許多網友大罵店員既沒同理心又無知。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示自己近期到連鎖便當店買排骨便當，由於前幾次消費時發現配菜都有玉米，因此原PO便詢問店員當日是否也有玉米，店員則回答「有」。

原PO於是告知店員自己對玉米過敏，並詢問是否可以不要放該道配菜，店員則說「好」。原PO付了錢，便在結帳窗口旁等待，等待過程中，原PO卻聽到店員的對話，「來，這個是沒玉米的，現在的人都很會假鬼假怪」。

原PO當下沒有說什麼，拿了便當後即離開。原PO在文章吐露心聲，表示「我真的是對玉米過敏呀，不是故意要刁難店員」。原PO也說明自己誤吃任何玉米製品都會起蕁麻疹「不只便當，拿到麵包有玉米也是要挑出來，我心裡也是千百個不願意呀」。

文章一出，許多網友皆批評店員的行為「講話沒禮貌就算了，還沒常識」、「別放心上！沒有同理心、無知的店員」、「一點同理心都沒有」、「好討厭的店員」、「我要是你當下會講回去欸！吃到過敏源，嚴重起來很可怕的！什麼叫作假鬼假怪」。

有網友則訝異玉米也會成為過敏原，「第一聽到對玉米過敏的，真是辛苦你了」、「我有看過對海苔紫菜類的會過敏，但玉米還是第一次看到，長知識了」。另外，也有網友建議「以後買自助或那種自己能選配菜的店吧」、「建議外食就避免選擇必定會含玉米的餐點」。