「想紅屁孩」移動景點監控拍合照 畫面曝光網嘆氣：暑假到了…

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聯合新聞網／ 綜合報導
大石鼻山步道即時影像原先正對太平洋，海景十分壯觀。 圖／翻攝自【Nga'ayho】你好，東海岸
大石鼻山步道即時影像原先正對太平洋，海景十分壯觀。 圖／翻攝自【Nga'ayho】你好，東海岸

外出旅遊想和景點合拍美照，有些人會利用「即時影像監視器」來讓自己和美景一起入鏡，不過近日卻有屁孩任意移動監視器，只為了在大石鼻山步道拍攝全體合照，讓東部海岸國家風景區管理處無奈發文呼籲「請各位遊客控制一下自己的小手手啦」。

台灣即時影像監視器遍布全台，提供民眾查詢各地路況、天氣、景點人潮等資訊，不少人在缺少工具或旅伴的情況下，也會利用來拍攝合照。

粉專「【Nga'ayho】你好，東海岸」昨天（27日）分享一段花蓮縣豐濱鄉大石鼻山步道的監視器畫面，只見監視畫面原本呈現步道涼亭與無垠藍海美景，幾秒後向左轉動，突兀地出現一顆大頭，接著畫面停在步道休憩處，幾個人開心入鏡後，畫面再被轉回，但已不是原先面海角度，而是拍向一旁公路。

民眾任意移動即時影像監視器，從海景轉向步道休憩處。 圖／翻攝自【Nga'ayho】你好，東海岸
民眾任意移動即時影像監視器，從海景轉向步道休憩處。 圖／翻攝自【Nga'ayho】你好，東海岸

東部海岸國家風景區管理處呼籲這些「可能想紅」的民眾，不要任意移動即時影像「鏡頭會受傷、破壞公物會造成困擾捏」，拜託遊客控制一下，不要對監視器伸出魔爪。

網友也斥責「真是歐北來」、「母湯啊」、「想紅，這下紅了」、「看海的猴子」、「暑假到了猴子會變多」、「這已經是現行犯了，還留下影像證據阿」，更認為應該有罰責約束這些人「直接報警了」、「設備如果有損壞，就直接報案」、「那應該照得到影像，直接嚴辦啊！要不然他們會變慣性」。

有人也建議「應該裝個感應AI：不要動我」，對此東管處無奈回應「可能要放一個喇叭在旁邊」。

國家風景區 監視器

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