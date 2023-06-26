律師見日本居酒屋 「台灣客1行為」讓他甩頭走人 網也嘆：出遊最怕台人在場
許多台灣民眾安排在難得的4天端午連假出國旅遊，桃園機場擠滿人潮，光是連假首日總運量就突破11萬人次。律師林智群也趁假期帶家人到日本玩，他帶家人到飯店附近一家居酒屋用餐，卻發現「台灣人大聲聊天，根本當成自己家」，害得他只想趕快買單走人。
林智群今（26）日凌晨在臉書上分享趁連假帶家人到日本旅遊，晚餐和家人到一家居酒屋吃飯，一走進餐廳可以聽見有顧客在聊天，但幾乎都是小聲交談。
不過，他發現後來有7、8位客人也入店用餐，從他們的口音加上聊天內容得知是一組台灣觀光客，但讓他無言的是「這組台灣客聊天聲音大到整個居酒屋都聽得到，根本當成自己家」。
林智群一家用完餐後「趕快買單走人比較不會感到尷尬」，他也無奈表示「沒人對你們的聊天內容有興趣好嗎？」不少台灣網友也深有同感，紛紛留言回應「去日本旅遊用餐時，最怕就是有台灣人也在」、「我在京都旅行時，一早正享受古都的寧靜，結果迎來了一群台灣人大聲在街頭嚷嚷，就像在巿場叫賣一樣」、「很多台灣人都笑陸客沒素質，都忘記自己也差不多⋯⋯」。
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