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端午禮金領多少？這2大產業「什麼都沒有」連外商也只送粽子

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節到了，許多公司都會發放端午節禮金，與員工一銅慶祝佳節。圖／本報系資料庫
端午節到了，許多公司都會發放端午節禮金，與員工一銅慶祝佳節。圖／本報系資料庫

大部分公司都頒發員工三節獎金，其中包括了端午節禮金，但每家企業的發放金額與品項卻不同。就有民眾上網詢問，自己從事證券業，端午禮金拿到25,000元，詢問個產業的禮金為多少？該貼文則釣出有任職2大產業的網友說「什麼都沒有」，連任職於外商的網友也說「只有粽子」。

有網友在Dcard以題「#閒聊 大家端午獎金領多少？」發文表示，自己從事證券業，端午禮金拿到了2,500元，詢問各位網友各個產業的禮金分別為多少？網友回應「超薪酸」，表示自己從事製造業，端午節不算在三節裡面，有人也認同表示「傳產業最慘『啥都沒有』」、「傳產0元。」也有網友也表示自己從事服務業「0元，還要出來上班」。連大家以為福利較好的外商公司任職的網友也說「只有粽子」、「禮盒」、「0元，什麼都沒有。」

禮金較多的則集中在科技產業，有網友表示，自己從事科技軟體主管，禮金2個月薪水共27萬。也有半導體工程師表示43k、科技業測試工程師0.5個月加上1,000禮券和一顆粽子、科技業RD 0.5個月加1,000現金和粽子禮盒。銀行業的網友則表示「銀行打雜，10,000+600全聯禮券」、「金融打雜小工，16,000」，還有零售業的網友說「零售業一包米==」，不過也有人感嘆說「已經沒有獎金九年了」、「沒領禮金，公司給了保養品⋯⋯」、「0+完全沒包任何料的粽子」。

端午節 端午禮金

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