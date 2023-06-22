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政大教職員爆歧視還譏「神經病」 南韓留學生揭誇張惡行：像垃圾場的地方

看盡人生百態？這世代遭指「韭菜之霸」 網認了：爛事一堆講不完

聯合新聞網／ 綜合報導
有PTT鄉民直言，七年級根本是「韭菜之霸」，不僅就學沒補助，出社會還碰上金融海嘯、教召延長等，看盡人生百態很蒼涼。圖為上班族示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
有PTT鄉民直言，七年級根本是「韭菜之霸」，不僅就學沒補助，出社會還碰上金融海嘯、教召延長等，看盡人生百態很蒼涼。圖為上班族示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

隨著社會經濟演變，每個世代都會面臨不同挑戰，有人出社會剛好搭上台灣經濟起飛浪潮，也有人碰上低薪高房價環境，成為一輩子的人生枷鎖。近日有PTT鄉民再度拋出世代差異問題，指出1981年至1990年出生的七年級生過得好慘，不僅求學期間沒補助學費，出社會也只領22K，到了40多歲年紀碰上新冠疫情，身為勞動主力一員也不是打疫苗優先，直呼七年級生根本是「韭菜之霸」。貼文曝光後，引發熱烈討論。

「為什麼七年級什麼補助都沒有！」，原PO在PTT發文表示，七年級生不僅上學期間沒補助，畢業後出社會還碰上金融海嘯，只能領基本工資22K，在薪資長年凍漲下，又遇到房價飆漲，多數人畢生積蓄買不起房，只能當「無殼蝸牛」，就連疫情期間，打疫苗也不是優先。

原PO指出，對比其他世代，七年級生不僅錯過好事，還在人生重要階段碰上一堆壞事。如今七年級生已經40幾歲，有些人只能租房過活，連結婚都不敢想，「根本修羅地獄，看盡人生百態那種蒼涼，很殘酷」，並疑惑發文詢問七年級生「是不是韭菜之霸啊？」，好奇其他網友看法。

貼文一出掀起討論，不少七年級生紛紛留言，「爛事一堆講不完」、「真的！房租、房貸、高中學費都沒分到」、「29歲以下有青年就業補助，45歲以上有中高齡就業補助，完美錯開7年級」、「最討厭的是當初七年級還被說爛草莓」、「七年級負責繳稅的啊」。

但也有人持不同看法，指出八年級生也活得不輕鬆，「八年級有比較好嗎？」、「七年級房價比八年級少多了」、「八年級出社會直接疫情通膨，飯都快吃不起」、「八年級出社會直接疫情通膨，飯都快吃不起」、「現在出社會的根本直接躺平」。

通膨 薪資凍漲 金融海嘯 PTT 青年 基本工資

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