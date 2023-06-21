快訊

搭飛機想免費升級頭等艙？空姐揭「2招數」超有效：我們能創造奇蹟

房貸利率衝破14年半新高 央行用「這五字」定調房市景氣

與他校題目雷同！新竹三民國小五年級數學評量重考 家長傻爆眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

點蟹黃湯頭竟吃到纖維 網笑瘋：新品種「素蟹黃」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在蟹黃湯頭的鍋燒意麵中，發現是「胡蘿蔔」偽裝的素蟹黃，質疑店家欺騙消費者。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友在蟹黃湯頭的鍋燒意麵中，發現是「胡蘿蔔」偽裝的素蟹黃，質疑店家欺騙消費者。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

蟹黃的口感鹹香且鮮味十足，讓許多饕客為之瘋狂，連鍋燒意麵店家都加入蟹黃來吸引顧客。不過日前有女網友抱怨，她加了20元將鍋燒意麵湯頭換成「蟹黃湯頭」，沒想到撈出來蟹黃卻變成「胡蘿蔔」，讓她直呼「是覺得客人不懂嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，她幾年前吃了某間浮誇系鍋燒意麵，當時只要花20元就可以加入蟹黃湯頭，上面漂著橘紅色的食材，讓她滿意「真的是蟹黃」。

沒想到後來到台中分店吃了之後，發現「蟹黃」的顏色變了，而且還帶有纖維，讓她質疑「是不是騙人家沒吃過蟹黃，不知道蟹黃長什麼樣子？這到底是胡蘿蔔還是蟹黃？有專業人士可以說明嗎？」

對此，網友回應「那應該是紅蘿蔔吧，才不是蟹黃」、「應該是有加其他東西去煮湯頭，不可能是蟹黃」、「素蟹黃，這就是用紅蘿蔔做的」、「現在蟹黃醬大部分都是用紅蘿蔔切碎，加一些鹹蛋黃做的，更好一點的會加切碎的蟹腿肉」、「蟹黃當然不是這樣，20塊就想吃真的蟹黃，應該是有點天真了」、「懂的人就知道，20塊根本吃不到」、「應該是人造蟹黃吧，新品種紅蘿蔔蟹黃」。

餐飲 小吃

延伸閱讀

好市多百元美食她大讚「吃一份飽到晚上」 網評論兩極：又乾又鹹

黃子佼一出院就成立投資群組？ 網吐嘈：詐騙集團緊跟時事

男友總愛跟前妻、孩子出遊過夜 網一看搖頭勸：快分手

地方爸爸專屬「脫衣舞孃限制級互動」 市長慶父親節慘了

相關新聞

點蟹黃湯頭竟吃到纖維 網笑瘋：新品種「素蟹黃」

蟹黃的口感鹹香且鮮味十足，讓許多饕客為之瘋狂，連鍋燒意麵店家都加入蟹黃來吸引顧客。不過日前有女網友抱怨，她加了20元將鍋燒意麵湯頭換成「蟹黃湯頭」，沒想到撈出來蟹黃卻變成「胡蘿蔔」，讓她直呼「是覺得客人不懂嗎？」

鄰居養狗不管事 他每天聞大便味超崩潰：申訴都被踢皮球

千金難買好鄰居！一名網友抱怨，隔壁住戶養狗卻不負責任，讓他常常在自家聞到糞便及尿味，還有垃圾的臭酸味，不論是打給1999或是警察、環保署、管委會，都沒有辦法處理，因此他崩潰上網求解。

黃子佼一出院就成立投資群組？ 網吐嘈：詐騙集團緊跟時事

知名主持人黃子佼日前深陷「#MeToo」風波，並在19日承認性騷事件，並在道歉影片中爆料了13名藝人的不良事蹟，接著更關閉臉書因自殘送醫，一連串事件引起社會譁然。不過黃子佼才出院，詐騙集團馬上跟著時事，打著「黃子佼」名義來開設投資理財臉書群組，讓網友狂酸「詐騙集團對時事敏銳度很高」。

老闆娘發肉粽單「1人可填十顆」以為是端午福利… 事後被要錢大罵：詐騙集團

明天（22日）就是端午節，員工都有收到公司發送的禮金和粽子嗎？一名網友近日在匿名公社抱怨，上班時收到老闆娘給到「肉粽單」，還說一人可填10顆，以為是端午節福利，事後卻被告知要收錢，氣得他大罵老闆娘根本就是詐騙集團。

男友熱愛音樂「想組地下樂團」 女大生不解：以為能跟五月天一樣？

每個人都有追逐夢想的權利！一名網友和男友是在熱音社的表演上認識，當時她被男友深深吸引，但她認為玩音樂只能當「興趣」，但快大四了男友卻仍堅持當主場並計畫組地下樂團，令她相當傻眼，「他真以為他們能跟五月天一樣嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

住飯店看到「這1物」讓人超惱火？ 內行曝用意：能保你小命

花了錢到飯店住宿，每個人注意的點本來就不同，有些人在意環境整潔、隔音，也有人注重設備。近日有網友就在臉書社團《爆怨2公社》貼出自己實在無法接受飯店「這物品」，引發留言熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦