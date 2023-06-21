點蟹黃湯頭竟吃到纖維 網笑瘋：新品種「素蟹黃」

蟹黃的口感鹹香且鮮味十足，讓許多饕客為之瘋狂，連鍋燒意麵店家都加入蟹黃來吸引顧客。不過日前有女網友抱怨，她加了20元將鍋燒意麵湯頭換成「蟹黃湯頭」，沒想到撈出來蟹黃卻變成「胡蘿蔔」，讓她直呼「是覺得客人不懂嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，她幾年前吃了某間浮誇系鍋燒意麵，當時只要花20元就可以加入蟹黃湯頭，上面漂著橘紅色的食材，讓她滿意「真的是蟹黃」。

沒想到後來到台中分店吃了之後，發現「蟹黃」的顏色變了，而且還帶有纖維，讓她質疑「是不是騙人家沒吃過蟹黃，不知道蟹黃長什麼樣子？這到底是胡蘿蔔還是蟹黃？有專業人士可以說明嗎？」

對此，網友回應「那應該是紅蘿蔔吧，才不是蟹黃」、「應該是有加其他東西去煮湯頭，不可能是蟹黃」、「素蟹黃，這就是用紅蘿蔔做的」、「現在蟹黃醬大部分都是用紅蘿蔔切碎，加一些鹹蛋黃做的，更好一點的會加切碎的蟹腿肉」、「蟹黃當然不是這樣，20塊就想吃真的蟹黃，應該是有點天真了」、「懂的人就知道，20塊根本吃不到」、「應該是人造蟹黃吧，新品種紅蘿蔔蟹黃」。