早餐店狂漲…她推摩斯便宜好吃 免費「隱藏版服務」更划算

萬物皆漲，但也有店家變便宜了？有網友分享連鎖速食店摩斯漢堡的早餐品項，指出除了便宜好吃之外，還有一個很多人不知道的「隱藏版服務」，大推不僅能吃得省又健康。不少網友也深有同感，認為現在摩斯的CP值比傳統早餐店高多了。

一名女網友在「Dcard」貼出摩斯漢堡的早餐價目表，最便宜的三明治單點只要40元，漢堡類則是45～65元，對比許多早餐店價位，可說相對實惠。除此之外，她還透露摩斯有一個很多人都不知道的服務，就是「漢堡加菜加醬不用錢」。

「他們的菜真的都很新鮮，加菜還不用錢！」發文者推薦，火腿歐姆蛋堡、番茄雞蛋堡、培根雞蛋堡和三明治都便宜又好吃，她說雖然肉量較少，但熱量也比其他正餐漢堡低，價格也划算。她並提醒，三明治不能加菜，漢堡則是限加堡裡原本就有的，點餐時可以主動詢問店員哪些可加量。

摩斯漢堡的早餐品項，最便宜的三明治40元。 圖擷自摩斯漢堡官網

許多網友都認同現在摩斯的高CP值，「以前覺得超貴，現在看覺得不算貴，可怕的物價」、「我也覺得慢慢變便宜了，因為他都沒漲價，反而是一般早餐店狂漲」、「早餐店根本亂漲，三明治加蛋要15元，比摩斯還貴！看起來還沒摩斯乾淨」、「樓下早餐店一年漲3次，真的是覺得很誇張，摩斯我每次都備註菜多，吃起來很爽」、「連早餐店一個漢堡都賣6～80了」。還有人提到不只摩斯有優勢，「肯德基最便宜49塊加上環保杯折扣才44塊，有發票和冷氣根本完美」。

另有摩斯員工跳出來補充，「摩斯的三明治認真說真的很便宜，因為製作過程很繁瑣，吐司要沾蛋液煎-冷卻-抹醬(沾醬)-放食材-切三角-包裝-貼貼紙」、「有抹醬的漢堡也可以要求要雙面抹醬」。

但也有人對「摩斯變便宜」有不同看法，「我覺得早餐也有縮水欸，我都吃蕃茄吉士蛋堡，現在的明顯比高中時期吃的還要小」、「你的食量小當然可以吃得飽，這樣的份量我要吃4個才有不會餓的感覺，要吃到會飽要8個，你跟我說很便宜？」、「我平常吃一個早餐三明治30元，有次在路上走在路邊看到一個小攤販買三明治25元」。