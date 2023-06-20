快訊

從布林肯訪北京看3關鍵議題 美最大意圖在烏俄戰爭

40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過艱辛父母卻無緣榮耀

震撼彈！10億身家「財富女神」無預警宣布結束12年婚姻

小心詐胡賠三家喔！麻將迷把冷氣室外機看成四六筒 網分析：自摸了啦

聯合新聞網／ 綜合報導
冷氣室外機看起來像似麻將的六筒與四筒。 圖擷自臉書
冷氣室外機看起來像似麻將的六筒與四筒。 圖擷自臉書

麻將每一把最終目的，就是胡牌。簡單來說，若要胡牌的話，就是手牌已完成4組對子+1組將牌或5組對子+1張牌，此時若能湊齊最後一組對子或將牌，即可「胡牌」。

日前有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「這是在等四筒？」從照片中可見一間廠房上頭，有裝設5組冷氣室外機，分別為6孔風扇的主機3台及4孔風扇的主機2台，看起來像似打麻將時的三張六筒與二張四筒，於是引發麻將迷們熱議。

照片底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「這個好笑」、「同樣是冷氣外機，這篇好優質，文案很棒」、「居然有六四筒，這牌可能欠五筒」、「自摸放進去不算！原本應該聽單吊四筒自摸四筒，或是聽四、六筒對對自摸六筒」、「五筒真沒用」、「四筒是眼睛，不用等」、「不要管幾筒了，等等看有沒有6筒暗槓」、「聽對對，自摸六筒」、「不會打排的默默路過」。

還有不少網友認真的討論起牌局，分析「自摸了啦」、「胡了啊，等什麼？」、「已經胡了！不用等」、「不胡，是要大相公嗎？」、「我猜，他小相公了」、「我看你摸了六筒槓要哪裡？」、「欸欸欸，詐胡賠三家喔」。

冷氣 麻將 自摸 胡牌

延伸閱讀

小火鍋菜盤「2配料」最令人反感？ 網笑太傻：它是湯頭靈魂呀

21歲獨子想帶女友回家同住 媽媽心煩到睡不著上網求助

情侶交往先看學歷？她分享與男友「學歷差距大」怎麼談戀愛

收起來就出事！德國客戶來台看工廠 一包包「綠色乖乖」很難解釋

相關新聞

等到火大！他怨醫院應取消「過號規定」 網看傻：台灣已經很方便了

台灣看醫生相當方便，不過許多人也碰過等待時間過長的問題，近日有網友發文，抱怨總有一堆不準時的人，發現「過號」又要求醫院馬上讓他們看診，直呼希望取消過號制。貼文一出，底下留言卻紛紛表示不認同。

小心詐胡賠三家喔！麻將迷把冷氣室外機看成四六筒 網分析：自摸了啦

打麻將每一把最終目的，就是胡牌。簡單來說，若要胡牌的話，就是手牌已完成4組對子+1組將牌或5組對子+1張牌，此時若能湊齊最後一組對子或將牌，即可「胡牌」。

烤鴨被高雄五星飯店弄丟…「金鑰匙」飛車台南送鴨 房客驚呆變驚喜

台灣的飯店常被國人抱怨房價昂貴、與住宿品質不成正比，但充滿熱忱的服務並非不存在。一位民眾在高雄一間五星級飯店寄放烤鴨，退房時烤鴨卻不見蹤影，幸好「金鑰匙」禮賓人員危機處理得宜，讓他們一家人相當驚喜，也

演藝圈性騷爆不停！誰是真正清流 鄉民點名「大咖天王」：連緋聞都沒有

台灣近期「#MeToo」性騷案連環爆，不僅政治圈淪陷，更延燒到演藝圈，就連過往形象良好的主持人黃子佼也捲入，引發各界譁然。就有一名男網友...

小姑兒偷拿早餐吃得腸胃炎 怪罪東西沒收好「包1萬給我兒壓驚」

一名民眾上網抱怨，因為小姑兒子擅自翻自己的包包，並且將裡頭蛋餅偷拿出來吃，事後因不明原因得到腸胃炎，小姑竟反怪「妳包包沒收好害我兒子拿到」、「就是吃妳的蛋餅才會害她的兒子得到腸胃炎」，還開口向原PO要求「包1萬元給小孩壓驚」，甚至連自己丈夫不挺自己還說「不要讓他難做人」，讓原PO覺得自己被污衊。

母飯店慶生半夜竟「蜈蚣爬上腳邊」嚇到奔回家 飯店不退費：山區難免

驚喜變驚嚇！一名民眾為了幫母親慶生，特別訂了一家知名溫泉會館住宿給母親當生日禮物，可沒想到當天晚上入睡時，母親床上冒出一隻「非常長的大蜈蚣」，並且爬到媽媽腳邊，嚇得父母親連夜用最快速度逃離飯店。民眾隨後向溫泉會館申請退款，可會館經理表示「在山區難免」拒絕退費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦