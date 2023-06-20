小心詐胡賠三家喔！麻將迷把冷氣室外機看成四六筒 網分析：自摸了啦

打麻將每一把最終目的，就是胡牌。簡單來說，若要胡牌的話，就是手牌已完成4組對子+1組將牌或5組對子+1張牌，此時若能湊齊最後一組對子或將牌，即可「胡牌」。

日前有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「這是在等四筒？」從照片中可見一間廠房上頭，有裝設5組冷氣室外機，分別為6孔風扇的主機3台及4孔風扇的主機2台，看起來像似打麻將時的三張六筒與二張四筒，於是引發麻將迷們熱議。

照片底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「這個好笑」、「同樣是冷氣外機，這篇好優質，文案很棒」、「居然有六四筒，這牌可能欠五筒」、「自摸放進去不算！原本應該聽單吊四筒自摸四筒，或是聽四、六筒對對自摸六筒」、「五筒真沒用」、「四筒是眼睛，不用等」、「不要管幾筒了，等等看有沒有6筒暗槓」、「聽對對，自摸六筒」、「不會打排的默默路過」。

還有不少網友認真的討論起牌局，分析「自摸了啦」、「胡了啊，等什麼？」、「已經胡了！不用等」、「不胡，是要大相公嗎？」、「我猜，他小相公了」、「我看你摸了六筒槓要哪裡？」、「欸欸欸，詐胡賠三家喔」。