好市多會員續約卻被多收1650元 網解答「變黑卡了」曝1招退費

美式賣場好市多設有會員制度，每年都須繳納會員費，依照會員級別不同，所需負擔的金額也有差異。有網友近日到好市多續約會員，回家一看卻多了兩筆費用，包括金星卡續約1350元、金星卡升等費用1650元，讓他相當不解。其他網友則表示是「被升級黑鑽卡了」，有人指出，若明年期滿消費紅利不足抵扣1650元，可以退還費用。

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，他近日到好市多結帳，店員告知他的會員已到期，因此詢問他是否續約，他也決定續約。

然而回家後查看發票明細，卻發現有兩筆續約費用，包括金星卡續約1350元、金星卡升等費用1650元，他不解「這是怎麼算的？為什麼繳了兩種年費？」

網友到好市多續約會員卻被多收費。圖擷自臉書

其他網友則留言「變成黑卡了」、「現在都話術跟你說年費一樣怎麼不升級黑卡回饋變2%，但絕對不會跟你說黑卡升級費用」、「他們不會跟你說黑卡費用，一開始會說升級可以回饋多少錢，然後同意之後才發現還要扣會員卡費用，然後又解釋很快速，當初聽的也是一頭霧水，先繳黑卡費，然後才有機會升級%」。

有網友表示「如果不需要升級，可以拿去退」、「前陣子我媽也被推成黑卡，我一知道後就請她趕快打電話退掉，其實一般家庭真的用不到，快去退吧」、「可以明年到期前確認回饋金額，再考慮要不要退黑卡，沒有超過15萬的可以退了」、「先給他收1650升級沒差，明年期滿消費紅利不足以抵扣1650臨櫃辦理降回普卡，1650會退還」。