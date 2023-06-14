爸為接球丟女、妻「死亡之瞪」紅到國外 12年後他徒手護兒網嚇：同一家人？

2011年9月24日晚間，一名爸爸帶著妻小一家四口到球場觀賞中職，當晚由兄弟象（現為「中信兄弟」）出戰Lamigo桃猿隊。賽事進行的過程中，有「台灣巨砲」之稱的陳金鋒站上打擊區，一棒揮出界外球，球一路飛到球場二樓看台。這名懷中抱著女兒的爸爸突然鬆開雙手去接球，導致懷裡的女兒因此而倒栽蔥跌到前排座椅，結果不僅球沒接到，還惹怒了身旁的妻子，經典畫面甚至登上美國媒體。

從影片中可以看到，當晚的「象猿大戰」賽事進行得相當激烈，比賽現場熱鬧非凡且觀眾歡呼聲不斷。當時巨砲陳金鋒揮出一顆界外球，球一路飛到右邊二樓看台，有位抱著女兒的球迷爸爸突然起身接球，似乎忘了懷中還抱著女兒，結果女兒當場摔到前排座位。雖然這名爸爸有趕緊伸手抓住女兒右腳，成功把女兒跩回來，但坐在旁邊、懷裡抱著一名小孩的媽媽對此舉相當不滿，斜眼怒瞪老公並質問「球有這麼重要喔？」。該名球迷老爸自知闖下大禍，比手畫腳拚命解釋，不過老婆依舊直瞪著老公。該畫面經媒體用攝影鏡頭聚焦特寫，引發大量關注，甚至還登上美國全國電視網CBS的新聞，當時外媒主播以「死亡之瞪、死神的眼神（stare of death）」來形容該名媽媽的眼神。

事隔12年，本月9日中信兄弟在州際棒球場出戰樂天桃猿隊，四局上輪到樂天桃猿隊陳威晨上場時，一棒打出本壘後方界外球，球飛越防護網朝觀眾席方向砸去。根據影片畫面和兩位主播的口述，現場一名球迷爸爸用手擋下飛到小朋友頭上的球，讓主播輪流大讚說「爸爸保護自己的兒子」、「手受傷沒關係，但是小孩不能夠受傷」、「自己的小鮮肉自己顧，父愛啦！忍痛沒有關係」。

不過有網友眼尖發現，畫面中坐在這名爸爸身旁的媽媽，外貌激似12年前那位手抱小孩、怒瞪老公的母親，不禁猜測是不是同一組家庭來看球賽。網友說，「超級像好幾年前為了接球，把小孩都拋出去的爸爸的老婆」、「這個媽媽似曾相識，好像是她先生為了接球，把小孩丟一邊」、「如果（媽媽）是同一人，那真的保養得很好耶」、「這個媽媽好像之前爸爸為了接球丟小孩的那個瞪爸爸的媽媽」、「這個家庭，跟以前那個丟小孩那個好像啊！如果是的話，真的很會吸引球呢」。

本月9日中信兄弟在州際棒球場出戰樂天桃猿隊，賽事進行到一半時，一樣有一顆界外球飛到觀眾席，一名爸爸徒手接球保護兒子，身旁的女性因為外貌激似12年前狠瞪爸爸的媽媽，意外引發網友關注。 圖／翻攝自YouTube

同時也有網友表示「不是啦！這個明顯比較年輕」、「不同一個吧？特地去比對過」。有人開玩笑猜測說「會不會這個是她的妹妹」、「那是女兒吧」、「被爸爸丟掉的妹妹長大了？」、「還是當年那位小妹妹已經長大了？」、「過那麼多年了，會不會是當年被丟出去的小孩長大當媽媽了」。

另外有網友覺得「會不會是同一個（媽媽），跟之前那個（老公）離婚，勵志找一個會保護小孩、不會把小孩亂丟的爸爸？」、「超像，但爸爸應該不是同一人」、「爸爸換人了？換一個會保護家人的」、「還好爸爸這次沒把兒子給丟出去，這位小帥哥應該是老三」、「10幾年後又還有這麼小的小孩也很厲害」、「球都飛來了，媽媽還不抱緊小孩顧著，手裡還拿著手機在拍攝」。