快訊

性平風暴扛不住 林飛帆下午將宣布退選立委

猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

發錢啦！「1縣市」首發端午禮金 符合資格爽領5000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

分家產她怨只拿到兩成「2500多萬房產」 上網哭訴人生好難

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／擷自ingimage
示意圖／擷自ingimage

台灣傳統觀念總會是重男輕女。有一名女網友發文表示，最近「繼承了2500多萬的房產」，哥哥分到八成，而她僅分到兩成，想問這樣公平嗎？引發網友熱議。

有一名女網友在論壇Dcard上以「繼承了2500多萬的房產」為題發文，她表示，最近家中分家產，八成都留給哥哥，而她只能分到兩成，想問這樣算OK嗎？原PO表示，其實自己不太想工作，一直覺得啃老就好，沒想到家裡只肯留兩成給她，感覺這2500多萬還不夠讓她過正常輕鬆的生活，而現在她當公司會計薪水也才四萬多，於是上網哭訴人生好難。

貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「大概能懂為什麼八成家產給哥哥了」、「2500很夠用ㄌ吧，但心裡不平衡是肯定的」、「通常富不過二代，就是二代不長進，只想啃老當米蟲」、「父母努力打拚，小孩卻只想啃老，人家說富不過三代，果然是真的」、「至少還有2500多萬，真的該知，有多少人繼承連250多萬都沒有，要是妳肯好好學的話，2500多萬足夠妳生活一輩子了」、「這麼爛能拿到兩成不錯了吧」、「這樣就人生好難，阿那些父母有負債的人要拋棄繼承的怎辦」。

也不少網友表示「妹妹啊！我覺得妳這樣很ok了，要知足唷」、「有分到就要偷笑了」、「往另一個方向想，你老公也很有可能是拿80%的」、「逆個風，其實如果是當事人多少會覺得不公平啦，一般誰會嫌自己錢太多的」、「其實遺產本來就不是你努力來的，有拿到的話很好，沒有也正常吧」，不過也有網友不客氣的開罵「我要是有這種想啃老不努力生活的女兒，寧可把錢全部捐出去」。

Dcard 啃老 遺產

延伸閱讀

爆貴！台南停車「假日上限2400元」 網驚呼：乾脆停紅線比較划算？

小火鍋菜盤「2配料」最令人反感？ 網笑太傻：它是湯頭靈魂呀

很黏很阿雜…好市多西瓜炸彈無敵可怕 網笑：可能是暈車吐了

21歲獨子想帶女友回家同住 媽媽心煩到睡不著上網求助

相關新聞

分家產她怨只拿到兩成「2500多萬房產」 上網哭訴人生好難

台灣傳統觀念總會是重男輕女。有一名女網友發文表示，最近「繼承了2500多萬的房產」，哥哥分到八成，而她僅分到兩成，想問這樣公平嗎？引發網友熱議。

客要求「一日遊」高美濕地、清境農場、清水斷崖再回台北 旅行業者傻眼

國門開放以後，旅行業生意回溫，奇怪的客人也回籠了。有業者分享，遇到客人要求代訂自由行，一天之內從台北出發，玩遍高美濕地、清境農場、清水斷崖，然後回到台北，讓他傻眼，求救怎麼報價。

KK園區不收台灣人了！他曝1地方更可怕：對手是公權力 「去了就回不來」

華人被誘騙到柬埔寨電信詐騙案例頻傳，緬甸苗瓦迪「KK園區」更被稱為更兇惡的「豬仔煉獄」，是所有詐騙園區人口販運的最終站。有網友在PTT詢問「KK園區真的很可怕嗎？」，釣出全球反詐騙組織成員Sammy出面示警，揭露有一個地方比「KK園區」更可怕，被騙到那邊就回不來，關鍵點在於「對手就是公權力」。

飯店房門底下伸出長勾！她險遭陌生人開門 網傳授「一個杯子」防入侵

在外住宿要小心！美國一名女子日前入住聖荷西一間飯店，竟遇到有不明人士試圖用工具打開她的房門，所幸在她的機警之下未讓對方得逞。 根據美國媒體《NBC Bay Area》報導，當事人黛布拉（Debr

他轟「博愛座放行李自私鬼」 女曬車廂空曠照回擊：偷拍要道歉嗎

「博愛座」本意是提供給讓老弱婦孺或是身體不舒服的人優先使用，但卻常常有乘客因為看起來「不夠老」、「不像孕婦」、看不出受傷或生病，遭到公審。近日也有網友公審火車上占用博愛座放行李的女子，卻意外翻車。

台鐵鐵路便當「經典配菜消失」！他開蓋崩潰：以後不吃了

台鐵鐵路便當美味實惠，每到用餐時間便大排長龍，不過近日有民眾發現，便當裡一樣美味配菜悄悄消失，讓他開盒瞬間崩潰「以後不吃了」，不少網友也心碎回應「真的沒有買的必要」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦