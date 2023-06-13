分家產她怨只拿到兩成「2500多萬房產」 上網哭訴人生好難

台灣傳統觀念總會是重男輕女。有一名女網友發文表示，最近「繼承了2500多萬的房產」，哥哥分到八成，而她僅分到兩成，想問這樣公平嗎？引發網友熱議。

有一名女網友在論壇Dcard上以「繼承了2500多萬的房產」為題發文，她表示，最近家中分家產，八成都留給哥哥，而她只能分到兩成，想問這樣算OK嗎？原PO表示，其實自己不太想工作，一直覺得啃老就好，沒想到家裡只肯留兩成給她，感覺這2500多萬還不夠讓她過正常輕鬆的生活，而現在她當公司會計薪水也才四萬多，於是上網哭訴人生好難。

貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「大概能懂為什麼八成家產給哥哥了」、「2500很夠用ㄌ吧，但心裡不平衡是肯定的」、「通常富不過二代，就是二代不長進，只想啃老當米蟲」、「父母努力打拚，小孩卻只想啃老，人家說富不過三代，果然是真的」、「至少還有2500多萬，真的該知，有多少人繼承連250多萬都沒有，要是妳肯好好學的話，2500多萬足夠妳生活一輩子了」、「這麼爛能拿到兩成不錯了吧」、「這樣就人生好難，阿那些父母有負債的人要拋棄繼承的怎辦」。

也不少網友表示「妹妹啊！我覺得妳這樣很ok了，要知足唷」、「有分到就要偷笑了」、「往另一個方向想，你老公也很有可能是拿80%的」、「逆個風，其實如果是當事人多少會覺得不公平啦，一般誰會嫌自己錢太多的」、「其實遺產本來就不是你努力來的，有拿到的話很好，沒有也正常吧」，不過也有網友不客氣的開罵「我要是有這種想啃老不努力生活的女兒，寧可把錢全部捐出去」。