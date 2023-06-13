KK園區不收台灣人了！他曝1地方更可怕：對手是公權力 「去了就回不來」

華人被誘騙到柬埔寨電信詐騙案例頻傳，緬甸苗瓦迪「KK園區」更被稱為更兇惡的「豬仔煉獄」，是所有詐騙園區人口販運的最終站。有網友在PTT詢問「KK園區真的很可怕嗎？」，釣出全球反詐騙組織成員Sammy出面示警，揭露有一個地方比「KK園區」更可怕，被騙到那邊就回不來，關鍵點在於「對手就是公權力」。

美國非營利組織「全球反詐騙組織（GASO）」成員Sammy透過PTT平台，以帳號「Induction」PO文，回覆該名網友的提問。Sammy一開頭直言，「KK是苗瓦底對台灣人最好的園區」，繼去年9月一期釋放一百多名台灣人後，近期在軍隊協調下，目前KK一到四期的台灣受害人全都清空了，「沒有賠付，連沒提交的名單都回來了，想走就走」。Sammy說，這兩周回來好幾十個人，目前還有幾十個人在曼谷移民局等待遣返。

Sammy透露「現在苗瓦底普遍不要台灣人了」，在柬埔寨破關、苗瓦底整治中之下，「現在台灣人都往緬北騙」。Sammy解釋，過去不把「豬仔」往緬北送是因為路費太高，不只從泰國過去要偷渡，緬北四特區每個特區之間都有軍事崗哨，全部都需要偷渡，費用就很貴。不過現在情況不同了，「沒地方賣了就只能往那邊送，去緬北是回不來的喔！」。

Sammy指出，緬甸撣邦北部果敢自治區的首府老街，當地的狀況是「警察局長自己開園區、軍隊自己開園區、政府自己開園區、黨委書記自己開園區」，加起來幾萬人編制的正規軍隊再加上緬甸政府軍支持，「我們面對的是一個國家，意義上好像跑去北韓跟金正恩要人，憑什麼？」，且「處理起來也不再是面對公權力不執行，而是對手就是公權力」。

Sammy奉勸網友們「去泰國要結伴」，提及日前發生的新聞事件，一名台灣男子在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸強迫從事詐騙，跳樓脫逃摔成癱瘓住院。Sammy表示，該事件「又是大神出面，可是這種拗人幫忙的事情只能做一兩次的，能夠回來都是撿一條命」。

Sammy還說，這一個禮拜又收到十幾個案件，「豬仔」們從柬埔寨的西港，被轉移到緬北的果敢老街；另外就是苗瓦迪（另譯妙瓦底，是緬甸東南部克倫邦的城市，緊鄰泰國邊界）正在轉移金三角（緬甸、寮國、泰國交界地區）緬甸端的大其力（緬甸東部撣邦的一個邊境城市）「豬仔」人口。Sammy分析，近9個月苗瓦底救援出將近500人，果敢全部加起來不到20人，比例約為「1:30，這就是難度的差距」。

Sammy無奈表示，「泰國政府每次講到他們危險就大爆怒，我都不知道怎麼幹才好了，自己小心吧！大其力（詐騙園區）大規模擴建中」。Sammy呼籲大家「自己的命自己保」，台灣的案子每次都是人被綁到大其力的人蛇窩點才求救，「根本處理不了，因為人蛇不管跟你講什麼條件，都是不守信用的」，況且「等（豬仔）被賣到定點，往往又是果敢老街」。Sammy直言一個月下來，果敢只救援出來5個人，「已經算是超前進度了，更不要說人到那種地方，想回家除非坐很久的牢，不然都得花好幾十萬的偷渡費，才有辦法搞定」。